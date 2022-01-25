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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Сток Сити
Ковентри - Сток Сити: обзор матча 25 января 2022
Ковентри
25.01.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 23 тур
1 : 0
Завершен
Сток Сити
68'
В. Дьекереш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Сток Сити
Замена
Ж. Да Коста
️️️️
Д. Экклз
89'
87'
Желтая карточка
Ф. Ягиелка
75'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
Д. Честер
ГОЛ! 1:0!
В. Дьекереш
Пас отдал
Б. Шиф
68'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
Г. Хамер
65'
Замена
К. О'Харе
️️️️
Д. Шипли
65'
59'
Замена
Д. Аллен
️️️️
С. Клукас
59'
Замена
Д. Филоджин
️️️️
Д. Райт-Филлипс
Желтая карточка
Д. Кларк-Салтер
53'
Желтая карточка
Б. Шиф
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
38
Густаво Хамер
ОП
28
Джош Экклз
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Сток Сити
14
Джош Тимон
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
10
Томас Инс
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
1
Джек Бонхэм
ЦФ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Ковентри
29
Мартин Уогхорн
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
13
Бен Уилсон
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
43
Джош Рид
ЦФ
Сток Сити
3
Морган Фокс
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
8
Марио Вранчич
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
34
Фрэнк Филдинг
ЦФ
2-1-5
21
Мур
21
Бидуэлл
6
Кларк-Салтер
38
Хамер
24
Аллен
14
Дьекереш
26
Шипли
18
Шиф
5
МакФадзин
3-2-3-3
19
Ягиелка
4
Харвуд-Беллис
17
Честер
2
Смит
14
Тимон
10
Инс
6
Клукас
8
Бэйкер
18
Браун
32
Райт-Филлипс
1
Бонхэм
38
Хамер
29
Уогхорн
29
Уогхорн
38
Хамер
26
Шипли
17
О'Харе
17
О'Харе
26
Шипли
28
Экклз
96
Да Коста
96
Да Коста
28
Экклз
17
Честер
25
Пауэлл
25
Пауэлл
17
Честер
6
Клукас
7
Аллен
7
Аллен
6
Клукас
32
Райт-Филлипс
11
Филоджин
11
Филоджин
32
Райт-Филлипс
Остались в запасе
Ковентри
Сток Сити
13
Бен Уилсон
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
43
Джош Рид
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
3
Морган Фокс
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
34
Фрэнк Филдинг
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
43
Джош Рид
ЦФ
Остались в запасе
3
Морган Фокс
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
34
Фрэнк Филдинг
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Ковентри - Сток Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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