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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Блэкберн
Сток Сити - Блэкберн: обзор матча 27 ноября 2021
Сток Сити
27.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
0 : 1
Завершен
Блэкберн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Блэкберн
90'
+1
Желтая карточка
Б. Бреретон
Желтая карточка
Б. Уилмот
90'
89'
Желтая карточка
Г. Пикеринг
81'
Желтая карточка
Р. Ньямб
Замена
А. Даути
️️️️
Д. Честер
78'
Желтая карточка
Д. Честер
75'
Желтая карточка
А. Дэвис
74'
74'
Желтая карточка
Т. Долан
72'
Замена
J. Davenport
️️️️
Д. Ротуэлл
Замена
Т. Инс
️️️️
М. Фокс
66'
Замена
С. Флетчер
️️️️
Д. Браун
66'
Желтая карточка
Д. Браун
60'
56'
Замена
Э. Пирс
️️️️
Т. Камински
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Джон Бакли
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
16
Скотт Уортон
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Сток Сити
5
Лео Эстигард
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
1
Джек Бонхэм
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Брэдли Джонсон
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
14
Адетайо Эдун
ЦФ
3-2-2-2
17
Дэвис
23
Батт
17
Честер
14
Тимон
16
Уилмот
2
Смит
8
Вранчич
14
Сойерс
18
Браун
23
Кэмбелл
2-4-1-3
1
Камински
24
Ньямб
6
ван Хеке
26
Ленихэн
27
Трэвис
7
Ротуэлл
6
Бакли
22
Бреретон
16
Уортон
3
Пикеринг
30
Хадра
17
Честер
45
Даути
45
Даути
17
Честер
3
Фокс
10
Инс
10
Инс
3
Фокс
18
Браун
26
Флетчер
26
Флетчер
18
Браун
1
Камински
1
Пирс
1
Пирс
1
Камински
7
Ротуэлл
19
19
7
Ротуэлл
Остались в запасе
Сток Сити
Блэкберн
5
Лео Эстигард
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
1
Джек Бонхэм
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
14
Адетайо Эдун
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
5
Лео Эстигард
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
1
Джек Бонхэм
ЦФ
Остались в запасе
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
14
Адетайо Эдун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Сток Сити - Блэкберн
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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