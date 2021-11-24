Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Суонси
Барнсли - Суонси: обзор матча 24 ноября 2021
Барнсли
24.11.2021, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
0 : 2
Завершен
Суонси
74'
О. Нтчам
79'
Д. Патерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Суонси
89'
Желтая карточка
К. Смит
Желтая карточка
О. Уларе
87'
86'
Замена
Л. Каллен
️️️️
Ж. Пироэ
Желтая карточка
К. Бриттан
85'
79'
ГОЛ! 0:2!
Д. Патерсон
Пас отдал
Ж. Пироэ
Замена
О. Уларе
️️️️
Р. Палмер
77'
74'
ГОЛ! 0:1!
О. Нтчам
Пас отдал
Р. Мэннинг
72'
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
Д. Бидуэлл
65'
Желтая карточка
Р. Беннетт
64'
Замена
О. Нтчам
️️️️
Ф. Даунс
Замена
А. Исека
️️️️
Д. Фризер
57'
Замена
К. Моррис
️️️️
D. Cole
57'
31'
Желтая карточка
К. Ноутон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
44
Devante Cole
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
6
Тоби Сиббик
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
Суонси
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
13
Стивен Бенда
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
4-3-1-2
40
Коллинс
28
Уильямс
6
Хелик
4
Мун
2
Бриттан
4
Стайлс
19
Бенсон
17
Палмер
28
Фризер
12
Вудроу
44
3-2-3-2
29
Хамер
26
Ноутон
5
Кабанго
6
Беннетт
2
Лейрд
21
Бидуэлл
4
Даунс
6
Гримес
8
Смит
9
Пироэ
35
Патерсон
28
Фризер
9
Исека
9
Исека
28
Фризер
44
9
Моррис
9
Моррис
44
17
Палмер
58
Уларе
58
Уларе
17
Палмер
21
Бидуэлл
3
Мэннинг
3
Мэннинг
21
Бидуэлл
4
Даунс
10
Нтчам
10
Нтчам
4
Даунс
9
Пироэ
11
Каллен
11
Каллен
9
Пироэ
Остались в запасе
Барнсли
Суонси
1
Джек Уолтон
ВР
6
Тоби Сиббик
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
13
Стивен Бенда
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
6
Тоби Сиббик
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
Остались в запасе
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
13
Стивен Бенда
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Барнсли - Суонси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
Новости команд
Все
Барнсли
Суонси
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
2024.09.17 23:51
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+