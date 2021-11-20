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Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Ковентри
Шеффилд Юнайтед - Ковентри: обзор матча 20 ноября 2021
Шеффилд Юнайтед
20.11.2021, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 18 тур
0 : 0
Завершен
Ковентри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Ковентри
Замена
Б. Осборн
️️️️
Э. Стивенс
86'
75'
Замена
Л. Келли
️️️️
Б. Шиф
63'
Замена
Т. Уокер
️️️️
В. Дьекереш
63'
Замена
М. Гудден
️️️️
Г. Хамер
51'
Желтая карточка
К. О'Харе
Желтая карточка
К. Хурихейн
38'
Желтая карточка
Д. Богль
31'
30'
Желтая карточка
Г. Хамер
Желтая карточка
Д. Иган
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
13
Джон Флек
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
25
Фанкати Дабо
ПЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
17
Каллум О'Харе
АП
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Шеффилд Юнайтед
34
Майкл Веррипс
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
23
Бен Осборн
ЛП
15
Люк Фримен
АП
10
Райан Брюстер
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Ковентри
13
Бен Уилсон
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
3-2-4-1
25
Фодеринхэм
15
Иган
6
Дэвис
6
Бешам
3
Стивенс
2
Богль
13
Флек
10
Гиббс-Уайт
14
Хурихейн
7
Ндиайе
14
Шарп
2-1-1-5
21
Мур
34
Кейн
25
Дабо
38
Хамер
17
О'Харе
14
Дьекереш
5
Хайам
5
Роуз
24
Аллен
18
Шиф
3
Стивенс
23
Осборн
23
Осборн
3
Стивенс
18
Шиф
4
Келли
4
Келли
18
Шиф
38
Хамер
24
Гудден
24
Гудден
38
Хамер
14
Дьекереш
10
Уокер
10
Уокер
14
Дьекереш
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Ковентри
15
Люк Фримен
АП
34
Майкл Веррипс
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
10
Райан Брюстер
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
13
Бен Уилсон
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
34
Майкл Веррипс
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
10
Райан Брюстер
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Ковентри
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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