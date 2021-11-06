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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Шеффилд Юнайтед
Блэкберн - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 06 ноября 2021
Блэкберн
06.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
3 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
59'
Б. Бреретон
70'
И. Поведа
2'
Р. Брюстер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Шеффилд Юнайтед
Замена
D. Butterworth
️️️️
И. Поведа
90'
+3
80'
Желтая карточка
О. Норвуд
80'
Замена
Д. Балдок
️️️️
Д. Богль
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
J. Davenport
80'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
76'
ГОЛ! 2:1!
И. Поведа
70'
64'
Замена
Л. Муссе
️️️️
Р. Брюстер
ГОЛ! 1:1!
Б. Бреретон
Пас отдал
И. Поведа
59'
24'
Желтая карточка
Д. Флек
5'
Желтая карточка
Д. Богль
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. Брюстер
Пас отдал
Б. Шарп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
27
Льюис Трэвис
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
16
Скотт Уортон
ЦФ
14
Адетайо Эдун
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Шеффилд Юнайтед
1
Робин Ольсен
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
13
Джон Флек
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
1-4-2-3
1
Камински
24
Ньямб
27
Трэвис
6
Бакли
26
Ленихэн
19
22
Бреретон
99
Поведа
30
Хадра
14
Эдун
16
Уортон
4-4-2
1
Ольсен
2
Богль
6
Бешам
15
Иган
3
Стивенс
13
Флек
10
Гиббс-Уайт
10
Норвуд
23
Осборн
14
Шарп
10
Брюстер
19
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
19
99
Поведа
14
14
99
Поведа
2
Богль
32
Балдок
32
Балдок
2
Богль
10
Брюстер
11
Муссе
11
Муссе
10
Брюстер
Остались в запасе
Блэкберн
Шеффилд Юнайтед
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Блэкберн - Шеффилд Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
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