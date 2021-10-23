Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Сток Сити
Миллуолл - Сток Сити: обзор матча 23 октября 2021
Миллуолл
23.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
2 : 1
Завершен
Сток Сити
51'
Т. Брэдшоу
61'
Т. Брэдшоу
20'
Р. Сойерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Сток Сити
Желтая карточка
M. Smith
84'
Замена
Д. МакНамара
️️️️
Д. Уоллес
83'
75'
Замена
Т. Инс
️️️️
Л. Эстигард
Замена
М. Кифтенбельд
️️️️
О. Ожо
69'
65'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
Д. Браун
ГОЛ! 2:1!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
Р. Леонард
61'
60'
Замена
С. Флетчер
️️️️
С. Сарридж
ГОЛ! 1:1!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
О. Ожо
51'
Замена
M. Smith
️️️️
Д. Эванс
48'
45'
+1
Желтая карточка
Г. Суттар
Желтая карточка
С. Мэлони
32'
20'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сойерс
Пас отдал
Д. Браун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
3-2-3-2
33
Биалковски
5
Купер
12
Эванс
2
Мэлони
4
Хатчинсон
5
Баллард
17
Уоллес
16
Митчелл
9
Ожо
18
Леонард
9
Брэдшоу
3-2-3-2
39
Барсик
16
Уилмот
15
Суттар
17
Честер
2
Смит
14
Тимон
8
Вранчич
7
Аллен
14
Сойерс
9
Сарридж
18
Браун
9
Ожо
8
Кифтенбельд
8
Кифтенбельд
9
Ожо
12
Эванс
17
17
12
Эванс
17
Уоллес
20
МакНамара
20
МакНамара
17
Уоллес
5
Эстигард
5
Эстигард
Эстигард
10
Инс
10
Инс
Эстигард
18
Браун
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
18
Браун
9
Сарридж
26
Флетчер
26
Флетчер
9
Сарридж
Остались в запасе
Миллуолл
Сток Сити
25
Джордж Лонг
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
17
Адам Дэвис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Миллуолл - Сток Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
Новости команд
Все
Миллуолл
Сток Сити
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+