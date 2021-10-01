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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Вест Бромвич
Сток Сити - Вест Бромвич: обзор матча 01 октября 2021
Сток Сити
01.10.2021, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 11 тур
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
79'
Н. Пауэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Вест Бромвич
90'
+6
Желтая карточка
С. Джонстон
Желтая карточка
С. Сарридж
90'
+6
Замена
А. Даути
️️️️
Н. Пауэлл
86'
81'
Замена
Д. Моламби
️️️️
А. Моуатт
ГОЛ! 1:0!
Н. Пауэлл
Пас отдал
Т. Смит
79'
Замена
С. Флетчер
️️️️
М. Вранчич
76'
Желтая карточка
А. Дэвис
75'
Пенальти не реализован!
С. Сарридж
71'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Д. Браун
57'
57'
Замена
Г. Диангана
️️️️
К. Грант
56'
Замена
М. Филлипс
️️️️
Д. Хагилл
51'
Желтая карточка
Д. Ливермор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Кин Брайан
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
3-2-4-1
17
Дэвис
17
Честер
15
Суттар
16
Уилмот
14
Тимон
2
Смит
8
Вранчич
25
Пауэлл
7
Аллен
15
Томпсон
18
Браун
4-1-2-3
26
Джонстон
2
Ферлонг
6
Аджайи
5
Бартли
22
Таунсенд
8
Ливермор
20
Моуатт
3
Рич
47
Робинсон
9
Хагилл
9
Грант
25
Пауэлл
45
Даути
45
Даути
25
Пауэлл
18
Браун
9
Сарридж
9
Сарридж
18
Браун
8
Вранчич
26
Флетчер
26
Флетчер
8
Вранчич
9
Грант
19
Диангана
19
Диангана
9
Грант
20
Моуатт
8
Моламби
8
Моламби
20
Моуатт
9
Хагилл
25
Филлипс
25
Филлипс
9
Хагилл
Остались в запасе
Сток Сити
Вест Бромвич
39
Джозеф Барсик
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Кин Брайан
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Кин Брайан
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Сток Сити - Вест Бромвич
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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