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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Суонси
Фулхэм - Суонси: обзор матча 29 сентября 2021
Фулхэм
29.09.2021, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
3 : 1
Завершен
Суонси
12'
А. Митрович
32'
А. Митрович
45'
А. Митрович
38'
Д. Патерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Суонси
74'
Замена
Д. Латибодье
️️️️
Д. Бидуэлл
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Х. Уилсон
71'
Замена
Р. Муньис
️️️️
А. Митрович
68'
68'
Замена
Л. Каллен
️️️️
Ф. Даунс
Замена
Э. Моусон
️️️️
Д. Брайан
56'
ГОЛ! 3:1!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Одои
45'
38'
ГОЛ! 2:1!
Д. Патерсон
Пас отдал
Ж. Пироэ
ГОЛ! 2:0!
А. Митрович
Пас отдал
Н. Кебану
32'
32'
Замена
К. Смит
️️️️
О. Нтчам
23'
Желтая карточка
Б. Кабанго
ГОЛ! 1:0!
А. Митрович
Пас отдал
Т. Рим
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
14
Бобби Рид
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
35
Джейми Патерсон
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
2
Итан Лейрд
ЦФ
4
Флинн Даунс
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Суонси
15
Брендон Купер
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
13
Стивен Бенда
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
4-2-3-1
13
Газзанига
23
Брайан
3
Рим
4
Адарабиойо
3
Одои
6
Рид
14
Сери
92
Кебану
14
Рид
10
Уилсон
9
Митрович
4-3-3
29
Хамер
26
Ноутон
21
Бидуэлл
5
Кабанго
3
Мэннинг
35
Патерсон
10
Нтчам
6
Гримес
9
Пироэ
4
Даунс
2
Лейрд
23
Брайан
26
Моусон
26
Моусон
23
Брайан
10
Уилсон
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
10
Уилсон
9
Митрович
9
Муньис
9
Муньис
9
Митрович
21
Бидуэлл
22
Латибодье
22
Латибодье
21
Бидуэлл
10
Нтчам
8
Смит
8
Смит
10
Нтчам
4
Даунс
11
Каллен
11
Каллен
4
Даунс
Остались в запасе
Фулхэм
Суонси
1
Марек Родак
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
15
Брендон Купер
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
13
Стивен Бенда
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Остались в запасе
15
Брендон Купер
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
13
Стивен Бенда
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Фулхэм - Суонси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
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