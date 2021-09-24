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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Куинз Парк Рейнджерс
Вест Бромвич - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 24 сентября 2021
Вест Бромвич
24.09.2021, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
2 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
75'
С. Дьенг (АГ)
88'
К. Грант
1'
А. Грэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
Д. Хагилл
90'
+3
Замена
К. Брайан
️️️️
К. Грант
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
К. Грант
Пас отдал
К. Робинсон
88'
86'
Желтая карточка
О. Какай
78'
Замена
А. Доззел
️️️️
С. Йохансен
78'
Замена
О. Какай
️️️️
J. de Wijs
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Дьенг
75'
66'
Замена
Л. Дайкс
️️️️
К. Уиллок
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Г. Диангана
55'
Замена
К. Робинсон
️️️️
М. Филлипс
54'
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Грэй
Пас отдал
М. Одубайо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Куинз Парк Рейнджерс
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
88
Сени Дьенг
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
16
Роберт Дикки
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Кин Брайан
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
8
Джордж Томас
ЦП
1
Джо Уолш
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
21
Андре Доззел
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
4-1-4-1
26
Джонстон
22
Таунсенд
6
Аджайи
5
Бартли
2
Ферлонг
8
Ливермор
19
Диангана
20
Моуатт
3
Рич
25
Филлипс
9
Грант
4-3-1-3
2
Данн
28
Одубайо
30
5
Барбе
4
Болл
10
Йохансен
16
Уиллок
10
Хаир
16
Дикки
45
Грэй
88
Дьенг
9
Грант
22
Брайан
22
Брайан
9
Грант
19
Диангана
9
Хагилл
9
Хагилл
19
Диангана
25
Филлипс
47
Робинсон
47
Робинсон
25
Филлипс
30
29
Какай
29
Какай
30
10
Йохансен
21
Доззел
21
Доззел
10
Йохансен
16
Уиллок
13
Дайкс
13
Дайкс
16
Уиллок
Остались в запасе
Вест Бромвич
Куинз Парк Рейнджерс
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
8
Джордж Томас
ЦП
1
Джо Уолш
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
Остались в запасе
8
Джордж Томас
ЦП
1
Джо Уолш
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Вест Бромвич - Куинз Парк Рейнджерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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