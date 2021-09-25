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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Дерби Каунти
Шеффилд Юнайтед - Дерби Каунти: обзор матча 25 сентября 2021
Шеффилд Юнайтед
25.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 0
Завершен
Дерби Каунти
90'
Б. Шарп (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Дерби Каунти
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Шарп
90'
Замена
Э. Стивенс
️️️️
Р. Норрингтон-Дэвис
71'
Замена
О. МакБарни
️️️️
О. Норвуд
66'
65'
Замена
К. Йозвяк
️️️️
S. Baldock
59'
Замена
Д. Найт
️️️️
Р. Моррисон
58'
Замена
Р. Оллсоп
️️️️
Л. Сибли
57'
Красная карточка
К. Рос
24'
Желтая карточка
Г. Шинни
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Робин Ольсен
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
14
Натан Бирн
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
11
Равель Моррисон
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
9
Sam Baldock
ЦФ
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
0
A. Guedioura
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Дерби Каунти
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
14
Jack Stretton
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
4-5-1
1
Ольсен
15
Иган
6
Дэвис
30
Норрингтон-Дэвис
32
Балдок
23
Осборн
10
Норвуд
13
Флек
10
Гиббс-Уайт
7
Ндиайе
14
Шарп
3-4-1-2
13
Рос
14
Бирн
19
Ягиелка
33
Дэйвис
18
Берд
4
Шинни
32
Сибли
11
Моррисон
10
Лоуренс
3
Бьюкэнан
9
30
Норрингтон-Дэвис
3
Стивенс
3
Стивенс
30
Норрингтон-Дэвис
10
Норвуд
9
МакБарни
9
МакБарни
10
Норвуд
11
Моррисон
12
Найт
12
Найт
11
Моррисон
32
Сибли
21
Оллсоп
21
Оллсоп
32
Сибли
9
72
Йозвяк
72
Йозвяк
9
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Дерби Каунти
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
0
A. Guedioura
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
14
Jack Stretton
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
0
A. Guedioura
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Остались в запасе
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
14
Jack Stretton
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Дерби Каунти
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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