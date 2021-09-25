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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Барнсли
Блэкпул - Барнсли: обзор матча 25 сентября 2021
Блэкпул
25.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 0
Завершен
Барнсли
32'
Ш. Ловери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкпул - Барнсли
89'
Желтая карточка
А. Исека
Замена
Д. Митчелл
️️️️
Д. Боулер
83'
Замена
Д. Хасбэнд
️️️️
К. Андерсон
83'
73'
Замена
Р. Палмер
️️️️
Д. Бенсон
70'
Желтая карточка
Д. Бенсон
Замена
Г. Мадин
️️️️
T. John-Jules
69'
Желтая карточка
Р. Уинтл
64'
60'
Замена
А. Исека
️️️️
В. Адебойежо
58'
Желтая карточка
Я. Мун
46'
Замена
К. Одуор
️️️️
Д. Фризер
ГОЛ! 1:0!
Ш. Ловери
Пас отдал
К. Андерсон
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ЦП
11
Джош Боулер
ЦП
24
Райан Уинтл
ЦФ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
29
Люк Гарбатт
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
20
Ben Williams
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
14
Сонни Кэри
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
17
Ромал Палмер
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
1-2-5
12
Максвелл
21
Стерлинг
16
Дугалл
11
Боулер
29
Гарбатт
10
19
Ловери
21
Андерсон
36
Кио
3-2-2-1-2
40
Коллинс
6
Хелик
15
Китчинг
4
Мун
2
Бриттан
20
4
Стайлс
19
Бенсон
28
Фризер
20
Адебойежо
12
Вудроу
11
Боулер
11
Митчелл
11
Митчелл
11
Боулер
21
Андерсон
3
Хасбэнд
3
Хасбэнд
21
Андерсон
10
14
Мадин
14
Мадин
10
28
Фризер
29
Одуор
29
Одуор
28
Фризер
19
Бенсон
17
Палмер
17
Палмер
19
Бенсон
20
Адебойежо
9
Исека
9
Исека
20
Адебойежо
Остались в запасе
Блэкпул
Барнсли
31
Стюарт Мур
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
12
Джерри Йетс
ЦФ
14
Сонни Кэри
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
6
Клаудио Гомес
ОП
1
Джек Уолтон
ВР
28
Джордан Уильямс
ПЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
Главный тренер
Маркус Шопп
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
12
Джерри Йетс
ЦФ
14
Сонни Кэри
ЦФ
Остались в запасе
6
Клаудио Гомес
ОП
1
Джек Уолтон
ВР
28
Джордан Уильямс
ПЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча Блэкпул - Барнсли
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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