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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Бристоль Сити
Куинз Парк Рейнджерс - Бристоль Сити: обзор матча 18 сентября 2021
Куинз Парк Рейнджерс
18.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 2
Завершен
Бристоль Сити
54'
С. МакКаллум
45'
К. Мартин
90+3'
Н. Уэллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Бристоль Сити
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Н. Уэллс
Пас отдал
А. Вайманн
Желтая карточка
С. Йохансен
89'
Желтая карточка
Д. Болл
85'
Замена
Д. Болл
️️️️
Л. Дайкс
80'
Желтая карточка
Й. Барбе
79'
71'
Замена
А. Семеньо
️️️️
К. Принг
Замена
А. Адома
️️️️
М. Одубайо
65'
Замена
Ч. Остин
️️️️
А. Грэй
64'
62'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
К. Мартин
ГОЛ! 1:1!
С. МакКаллум
54'
53'
Желтая карточка
Т. Бакинсон
Желтая карточка
А. Грэй
51'
46'
Замена
Д. Дасилва
️️️️
N. Baker
45'
ГОЛ! 0:1!
К. Мартин
Пас отдал
А. Вайманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
88
Сени Дьенг
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
3
Сэм МакКаллум
ЦФ
16
Роберт Дикки
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
6
Nathan Baker
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
19
Джордж Таннер
ЦФ
3
Кэмерон Принг
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ЦФ
5
Роб Аткинсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Куинз Парк Рейнджерс
2
Джимми Данн
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
1
Джо Уолш
ЦФ
21
Андре Доззел
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Бристоль Сити
12
Джей Дасилва
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
3-2-1-5
30
5
Барбе
28
Одубайо
16
Уиллок
10
Йохансен
10
Хаир
88
Дьенг
16
Дикки
3
МакКаллум
45
Грэй
13
Дайкс
2-2-5
25
Бентли
26
Калас
6
4
Массенго
37
Джеймс
18
Мартин
5
Аткинсон
19
Бакинсон
3
Принг
19
Таннер
13
Дайкс
4
Болл
4
Болл
13
Дайкс
28
Одубайо
37
Адома
37
Адома
28
Одубайо
45
Грэй
32
Остин
32
Остин
45
Грэй
6
12
Дасилва
12
Дасилва
6
18
Мартин
21
Уэллс
21
Уэллс
18
Мартин
3
Принг
42
Семеньо
42
Семеньо
3
Принг
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Бристоль Сити
2
Джимми Данн
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
1
Джо Уолш
ЦФ
21
Андре Доззел
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
2
Джимми Данн
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
1
Джо Уолш
ЦФ
21
Андре Доззел
ЦФ
Остались в запасе
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Бристоль Сити
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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