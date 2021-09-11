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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Куинз Парк Рейнджерс
Рединг - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 11 сентября 2021
Рединг
11.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
3 : 3
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
35'
Д. Свифт
64'
Д. Свифт
78'
Д. Свифт
11'
М. Моррисон (АГ)
79'
А. Грэй
90+1'
С. Йохансен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+1
ГОЛ! 3:3!
С. Йохансен
89'
Желтая карточка
Р. Дикки
Желтая карточка
М. Моррисон
87'
87'
Замена
Д. Томас
️️️️
Д. Болл
Замена
Т. Холмс
️️️️
Г. Пушкаш
83'
Желтая карточка
Р. Кабрал
82'
79'
ГОЛ! 3:2!
А. Грэй
ГОЛ! 3:1!
Д. Свифт
Пас отдал
Л. Мур
78'
72'
Замена
А. Адома
️️️️
С. МакКаллум
66'
Замена
А. Грэй
️️️️
Ч. Остин
ГОЛ! 2:1!
Д. Свифт
Пас отдал
Т. Деле-Баширу
64'
ГОЛ! 1:1!
Д. Свифт
Пас отдал
А. Халилович
35'
11'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Моррисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
29
Джош Лорент
ЦФ
10
Ален Халилович
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Куинз Парк Рейнджерс
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
88
Сени Дьенг
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
3
Сэм МакКаллум
ЦФ
16
Роберт Дикки
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
12
Том Холмс
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Итан Бристоу
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
2
Джимми Данн
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
21
Андре Доззел
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
4-2-4
1
Кабрал
21
Баба
5
Моррисон
26
Мур
17
Идом
8
Свифт
14
Эджария
20
Деле-Баширу
47
Пушкаш
10
Халилович
29
Лорент
3-3-1-4
28
Одубайо
30
5
Барбе
4
Болл
10
Йохансен
16
Уиллок
10
Хаир
16
Дикки
3
МакКаллум
32
Остин
88
Дьенг
47
Пушкаш
12
Холмс
12
Холмс
47
Пушкаш
4
Болл
8
Томас
8
Томас
4
Болл
3
МакКаллум
37
Адома
37
Адома
3
МакКаллум
32
Остин
45
Грэй
45
Грэй
32
Остин
Остались в запасе
Рединг
Куинз Парк Рейнджерс
23
Люк Саутвуд
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
39
Джамари Кларк
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Итан Бристоу
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
2
Джимми Данн
ЦЗ
31
Джордан Арчер
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
21
Андре Доззел
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
23
Люк Саутвуд
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
39
Джамари Кларк
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Итан Бристоу
ЦФ
Остались в запасе
2
Джимми Данн
ЦЗ
31
Джордан Арчер
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
21
Андре Доззел
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Рединг - Куинз Парк Рейнджерс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
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