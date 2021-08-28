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Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Ковентри
Куинз Парк Рейнджерс - Ковентри: обзор матча 28 августа 2021
Куинз Парк Рейнджерс
28.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
2 : 0
Завершен
Ковентри
68'
Л. Дайкс
76'
Й. Барбе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Ковентри
Замена
О. Какай
️️️️
С. МакКаллум
85'
Замена
А. Доззел
️️️️
Ч. Остин
77'
ГОЛ! 2:0!
Й. Барбе
76'
71'
Желтая карточка
Д. Кларк-Салтер
71'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Д. Кларк-Салтер
ГОЛ! 1:0!
Л. Дайкс
Пас отдал
Д. Болл
68'
Замена
Л. Дайкс
️️️️
И. Хаир
67'
62'
Замена
Т. Уокер
️️️️
В. Дьекереш
61'
Замена
М. Гудден
️️️️
М. Уогхорн
Желтая карточка
С. Йохансен
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
3
Сэм МакКаллум
ЦФ
16
Роберт Дикки
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
88
Сени Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
22
Ян Матсен
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
38
Густаво Хамер
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
25
Фанкати Дабо
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Куинз Парк Рейнджерс
2
Джимми Данн
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
21
Андре Доззел
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Ковентри
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
3-3-1-4
28
Одубайо
30
5
Барбе
16
Уиллок
4
Болл
10
Йохансен
10
Хаир
3
МакКаллум
88
Дьенг
32
Остин
16
Дикки
1-1-1-5
21
Мур
6
Кларк-Салтер
29
Уогхорн
17
О'Харе
22
Матсен
25
Дабо
5
Хайам
38
Хамер
18
Шиф
3
МакКаллум
29
Какай
29
Какай
3
МакКаллум
32
Остин
21
Доззел
21
Доззел
32
Остин
10
Хаир
13
Дайкс
13
Дайкс
10
Хаир
6
Кларк-Салтер
24
Аллен
24
Аллен
6
Кларк-Салтер
29
Уогхорн
24
Гудден
24
Гудден
29
Уогхорн
14
Дьекереш
10
Уокер
10
Уокер
14
Дьекереш
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Ковентри
2
Джимми Данн
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
2
Джимми Данн
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Ковентри
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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