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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Питерборо Юнайтед
Престон - Питерборо Юнайтед: обзор матча 21 августа 2021
Престон
21.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 0
Завершен
Питерборо Юнайтед
14'
П. Бауэр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Питерборо Юнайтед
Желтая карточка
Р. Ледсон
84'
Замена
Б. Поттс
️️️️
Ш. Магуайр
79'
78'
Замена
Д. Рэндалл
️️️️
Д. Найт
Замена
Э. Риис
️️️️
С. Синклейр
69'
66'
Замена
С. Шмодикс
️️️️
Х. Берроуз
66'
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
С. Дембеле
Желтая карточка
Б. Уайтмэн
52'
ГОЛ! 1:0!
П. Бауэр
Пас отдал
Р. Ледсон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
14
Джордан Стори
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
4
Сепп ван ден Берг
ЦФ
8
Бен Уайтмэн
ЦФ
32
Джош Ирл
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
1
Даниэль Иверсен
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Питерборо Юнайтед
23
Сирики Дембеле
ЛВ
23
Джо Уорд
ЦП
31
Кристи Пим
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
14
Харрисон Берроуз
ЦФ
26
Дэн Батлер
ЦФ
8
Оливер Норберн
ЦФ
20
Джош Найт
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
4
Натан Томпсон
ЦФ
2
Франки Кент
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Престон
1
Деклан Радд
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
38
Joe Rodwell-Grant
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
8
Том Бейлисс
ЦФ
Питерборо Юнайтед
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
27
Кайл Баркер
ЦП
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
31
Джоэл Рэндалл
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
3-3-5
14
Стори
5
Бауэр
16
Хьюз
4
Ледсон
14
Джонсон
7
Синклейр
8
Уайтмэн
1
Иверсен
24
Магуайр
32
Ирл
4
ван ден Берг
1-1-5
23
Уорд
23
Дембеле
8
Норберн
2
Кент
4
Томпсон
8
Грант
20
Найт
24
Магуайр
44
Поттс
44
Поттс
24
Магуайр
7
Синклейр
17
Риис
17
Риис
7
Синклейр
20
Найт
31
Рэндалл
31
Рэндалл
20
Найт
23
Дембеле
7
Мэрриот
7
Мэрриот
23
Дембеле
14
Берроуз
11
Шмодикс
11
Шмодикс
14
Берроуз
Остались в запасе
Престон
Питерборо Юнайтед
1
Деклан Радд
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
38
Joe Rodwell-Grant
ЦФ
8
Том Бейлисс
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
27
Кайл Баркер
ЦП
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
38
Joe Rodwell-Grant
ЦФ
8
Том Бейлисс
ЦФ
Остались в запасе
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
27
Кайл Баркер
ЦП
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Статистика матча Престон - Питерборо Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
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