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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Блэкпул
Борнмут - Блэкпул: обзор матча 21 августа 2021
Борнмут
21.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 2
Завершен
Блэкпул
6'
Д. Соланке
19'
Д. Соланке
57'
Д. Хасбэнд
60'
Д. Йетс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Блэкпул
84'
Желтая карточка
М. Экпитета
Замена
Л. Дэвис
️️️️
К. Мефам
79'
Замена
Б. Пирсон
️️️️
Г. Килкенни
72'
65'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
G. Ward
65'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
T. John-Jules
60'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Йетс
57'
ГОЛ! 2:1!
Д. Хасбэнд
42'
Желтая карточка
К. Коннолли
38'
Желтая карточка
T. John-Jules
ГОЛ! 2:0!
Д. Соланке
19'
Замена
Э. Маркондес
️️️️
Д. Станислас
16'
8'
Желтая карточка
Л. Гарбатт
ГОЛ! 1:0!
Д. Соланке
Пас отдал
Д. Станислас
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
11
Джош Боулер
ЦП
16
Кенни Дугалл
ЦП
28
Grant Ward
ЦФ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
29
Люк Гарбатт
ЦФ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Борнмут
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
44
Brennan Camp
ЦЗ
23
Kyle Taylor
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
0
Christian Saydee
ЦФ
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
14
Сонни Кэри
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
33
Рис Джеймс
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
3-2-2-3
12
Траверс
33
Земура
2
Мефам
6
Келли
18
Килкенни
8
Биллинг
19
Станислас
7
Брукс
4
19
Соланке
19
Энтони
1-2-5
12
Максвелл
6
Коннолли
11
Боулер
16
Дугалл
29
Гарбатт
12
Йетс
10
21
Андерсон
3
Хасбэнд
2
Мефам
3
Дэвис
3
Дэвис
2
Мефам
19
Станислас
10
Маркондес
10
Маркондес
19
Станислас
18
Килкенни
4
Пирсон
4
Пирсон
18
Килкенни
28
33
Джеймс
33
Джеймс
28
10
19
Ловери
19
Ловери
10
Остались в запасе
Борнмут
Блэкпул
1
Эрьян Нюланд
ВР
44
Brennan Camp
ЦЗ
23
Kyle Taylor
ЦП
0
Christian Saydee
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
14
Сонни Кэри
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
44
Brennan Camp
ЦЗ
23
Kyle Taylor
ЦП
0
Christian Saydee
ЦФ
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
14
Сонни Кэри
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Борнмут - Блэкпул
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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