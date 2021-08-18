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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Шеффилд Юнайтед
Вест Бромвич - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 18 августа 2021
Вест Бромвич
18.08.2021, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
4 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
26'
Д. Робинсон (АГ)
48'
Д. О'Ши
53'
А. Моуатт
59'
К. Робинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Шеффилд Юнайтед
Замена
️️️️
А. Рич
83'
Замена
️️️️
С. Аджайи
77'
72'
Замена
️️️️
Л. Фримен
ГОЛ! 4:0!
К. Робинсон
59'
57'
Замена
️️️️
О. Бурк
57'
Замена
️️️️
О. МакБарни
Замена
️️️️
М. Филлипс
56'
ГОЛ! 3:0!
А. Моуатт
Пас отдал
К. Грант
53'
ГОЛ! 2:0!
Д. О'Ши
48'
30'
Желтая карточка
Д. МакГолдрик
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Робинсон
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Шеффилд Юнайтед
34
Майкл Веррипс
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
16
Сандер Берге
ОП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
32
Quevin Castro
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
77
R. Tulloch
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
15
Люк Фримен
АП
10
Райан Брюстер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
3-3-2-2
26
Джонстон
26
О'Ши
5
Бартли
5
Кларк
22
Таунсенд
8
Ливермор
2
Ферлонг
19
Диангана
20
Моуатт
9
Грант
47
Робинсон
4-1-3-2
34
Веррипс
32
Балдок
6
Бешам
15
Иган
14
Робинсон
16
Берге
13
Флек
10
Норвуд
23
Осборн
14
Шарп
17
МакГолдрик
6
Аджайи
6
Аджайи
3
Рич
3
Рич
25
Филлипс
25
Филлипс
15
Фримен
15
Фримен
9
МакБарни
9
МакБарни
7
Бурк
7
Бурк
Остались в запасе
Вест Бромвич
Шеффилд Юнайтед
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
32
Quevin Castro
ЦП
77
R. Tulloch
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
32
Quevin Castro
ЦП
77
R. Tulloch
ЦФ
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Вест Бромвич - Шеффилд Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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