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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Рединг
Сток Сити - Рединг: обзор матча 07 августа 2021
Сток Сити
07.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
3 : 2
Завершен
Рединг
25'
Н. Пауэлл
28'
Д. Браун
85'
С. Сарридж
26'
Д. Свифт
61'
Л. Мур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Рединг
90'
Желтая карточка
Д. Лорент
Замена
Д. Томпсон
️️️️
М. Вранчич
88'
88'
Замена
Т. Холмс
️️️️
Ф. Азиз
ГОЛ! 3:2!
С. Сарридж
Пас отдал
Т. Смит
85'
Замена
А. Даути
️️️️
Д. Тимон
78'
77'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Л. Жоао
77'
Замена
D. Tetek
️️️️
Д. Свифт
Замена
С. Сарридж
️️️️
С. Флетчер
73'
Замена
С. Клукас
️️️️
Н. Пауэлл
73'
61'
ГОЛ! 2:2!
Л. Мур
Пас отдал
Д. Свифт
ГОЛ! 2:1!
Д. Браун
Пас отдал
Н. Пауэлл
28'
26'
ГОЛ! 1:1!
Д. Свифт
ГОЛ! 1:0!
Н. Пауэлл
Пас отдал
Т. Смит
25'
24'
Желтая карточка
Л. Мур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
11
Феми Азиз
ЦФ
29
Джош Лорент
ЦФ
23
Итан Бристоу
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
12
Том Холмс
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
3-2-3-2
39
Барсик
23
Батт
3
Фокс
14
Тимон
16
Уилмот
2
Смит
8
Вранчич
7
Аллен
25
Пауэлл
26
Флетчер
18
Браун
4-2-4
1
Кабрал
5
Моррисон
26
Мур
26
Макинтайр
17
Идом
8
Свифт
4
Риномхота
23
Бристоу
29
Лорент
11
Азиз
19
Жоао
14
Тимон
45
Даути
45
Даути
14
Тимон
8
Вранчич
15
Томпсон
15
Томпсон
8
Вранчич
25
Пауэлл
6
Клукас
6
Клукас
25
Пауэлл
26
Флетчер
9
Сарридж
9
Сарридж
26
Флетчер
11
Азиз
12
Холмс
12
Холмс
11
Азиз
8
Свифт
34
34
8
Свифт
19
Жоао
47
Пушкаш
47
Пушкаш
19
Жоао
Остались в запасе
Сток Сити
Рединг
17
Адам Дэвис
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
23
Люк Саутвуд
ВР
28
Мамади Камара
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
Остались в запасе
23
Люк Саутвуд
ВР
28
Мамади Камара
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Сток Сити - Рединг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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