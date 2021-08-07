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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл
Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл: обзор матча 07 августа 2021
Куинз Парк Рейнджерс
07.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 1
Завершен
Миллуолл
31'
Р. Дикки
11'
Д. Уоллес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл
88'
Замена
Б. Митчелл
️️️️
Д. Эванс
78'
Замена
M. Smith
️️️️
Б. Афобе
Замена
Д. Томас
️️️️
С. Йохансен
73'
68'
Замена
Р. Леонард
️️️️
Д. Сэйвилл
Замена
А. Доззел
️️️️
Ч. Остин
68'
59'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
43'
Желтая карточка
М. Уоллес
ГОЛ! 1:1!
Р. Дикки
Пас отдал
J. de Wijs
31'
15'
Желтая карточка
Д. Баллард
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уоллес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
16
Роберт Дикки
ЦФ
88
Сени Дьенг
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
2
Джимми Данн
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
21
Андре Доззел
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
18
Райан Леонард
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
4-3-4
30
28
Одубайо
3
Уоллас
5
Барбе
10
Йохансен
4
Болл
16
Уиллок
16
Дикки
32
Остин
13
Дайкс
88
Дьенг
3-2-3-2
33
Биалковски
3
Уоллес
12
Эванс
2
Мэлони
5
Баллард
4
Хатчинсон
6
Сэйвилл
8
Кифтенбельд
17
Уоллес
23
Афобе
20
МакНамара
10
Йохансен
8
Томас
8
Томас
10
Йохансен
32
Остин
21
Доззел
21
Доззел
32
Остин
12
Эванс
16
Митчелл
16
Митчелл
12
Эванс
6
Сэйвилл
18
Леонард
18
Леонард
6
Сэйвилл
23
Афобе
17
17
23
Афобе
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Миллуолл
2
Джимми Данн
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
2
Джимми Данн
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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