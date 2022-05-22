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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Люцерн
Цюрих - Люцерн: обзор матча 22 мая 2022
Цюрих
22.05.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 36 тур
2 : 3
Завершен
Люцерн
2'
Т. Айегун
27'
А. Сесай
38'
И. Ндиайе
45'
С. Кампо
55'
Ф. Угринич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Люцерн
82'
Замена
Л. Эмини
️️️️
Ф. Угринич
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Ф. Алити
74'
Замена
Б. Крамер
️️️️
А. Сесай
74'
74'
Замена
П. Шурпф
️️️️
И. Ндиайе
69'
Желтая карточка
Ф. Угринич
64'
Замена
М. Шульц
️️️️
С. Кампо
64'
Замена
M. Kvasina
️️️️
Д. Соргич
Замена
С. Сейлер
️️️️
Б. Джемаили
60'
Замена
Б. Красники
️️️️
А. Маркезано
60'
55'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Угринич
Пас отдал
С. Кампо
45'
ГОЛ! 2:2!
С. Кампо
38'
ГОЛ! 2:1!
И. Ндиайе
ГОЛ! 2:0!
А. Сесай
Пас отдал
А. Герреро
27'
ГОЛ! 1:0!
Т. Айегун
Пас отдал
А. Сесай
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
2
Линдрит Камбери
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
10
Самуэле Кампо
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
30
Ардон Яшари
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
6
Денис Симани
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Цюрих
16
Марк Хорншух
ЦЗ
5
Карол Метс
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
3
Акакий Гогиа
ПВ
9
Блаж Крамер
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
Люцерн
17
Simon Grether
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
90
Vaso Vasic
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
2-1-2-1-4
25
Брехнер
31
Криезиу
5
Алити
20
Думбия
19
Маркезано
21
Джемаили
3
Герреро
2
Камбери
28
Бораниясевич
15
Айегун
9
Сесай
2-3-5
27
Мюллер
37
Дрегер
15
Бюрх
10
Кампо
23
Угринич
17
Фридек
30
Яшари
39
Соргич
7
Ндиайе
6
Симани
11
19
Маркезано
7
Красники
7
Красники
19
Маркезано
9
Сесай
9
Крамер
9
Крамер
9
Сесай
21
Джемаили
8
Сейлер
8
Сейлер
21
Джемаили
5
Алити
27
Рохнер
27
Рохнер
5
Алити
10
Кампо
10
Шульц
10
Шульц
10
Кампо
7
Ндиайе
11
Шурпф
11
Шурпф
7
Ндиайе
23
Угринич
10
Эмини
10
Эмини
23
Угринич
39
Соргич
27
27
39
Соргич
Остались в запасе
Цюрих
Люцерн
16
Марк Хорншух
ЦЗ
5
Карол Метс
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
88
Ante Ćorić
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
17
Simon Grether
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
27
Варол Тасар
ПП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
16
Марк Хорншух
ЦЗ
5
Карол Метс
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
88
Ante Ćorić
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
Остались в запасе
17
Simon Grether
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
27
Варол Тасар
ПП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Цюрих - Люцерн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
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