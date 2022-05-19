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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Базель
Серветт - Базель: обзор матча 19 мая 2022
Серветт
19.05.2022, четверг, 21:30
Швейцария. Суперлига, 35 тур
0 : 0
Завершен
Базель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Базель
Замена
М. Бауэр
️️️️
Г. Клиши
86'
82'
Замена
П. Касами
️️️️
Д. Ндой
Замена
А. Антунес
️️️️
К. Имери
79'
Замена
Б. Кеспедес
️️️️
Т. Валь
79'
70'
Замена
Ф. Фрай
️️️️
Т. Джака
70'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
А. Салаи
70'
Замена
Н. Каттербах
️️️️
Р. Петретта
Замена
Р. Роделен
️️️️
К. Бедья
60'
56'
Замена
Д. Малес
️️️️
Ж. Фернандеш
Желтая карточка
Г. Клиши
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
25
Мусса Диалло
ПЗ
28
Давид Дулин
ОП
30
Кастриот Имери
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
34
Таулант Джака
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
41
Valton Behrami
ЦЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Борис Кеспедес
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
23
Ронни Роделен
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Базель
28
Феликс Гебхардт
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
4-2-3-1
32
Фрик
3
Клиши
19
Северен
23
Сассо
25
Диалло
28
Дулин
30
Имери
8
Конья
25
Валь
9
Стеванович
9
Бедья
4-2-1-3
13
Линднер
18
Лопес
3
Пельмар
31
Павлович
18
Петретта
34
Джака
18
Бюргер
14
Ндой
11
Салаи
94
Эспозито
11
Фернандеш
3
Клиши
26
Бауэр
26
Бауэр
3
Клиши
25
Валь
10
Кеспедес
10
Кеспедес
25
Валь
30
Имери
8
Антунес
8
Антунес
30
Имери
9
Бедья
23
Роделен
23
Роделен
9
Бедья
18
Петретта
3
Каттербах
3
Каттербах
18
Петретта
34
Джака
20
Фрай
20
Фрай
34
Джака
14
Ндой
23
Касами
23
Касами
14
Ндой
11
Салаи
63
Чалов
63
Чалов
11
Салаи
11
Фернандеш
19
Малес
19
Малес
11
Фернандеш
Остались в запасе
Серветт
Базель
12
Эдин Омераджич
ВР
41
Valton Behrami
ЦЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
28
Феликс Гебхардт
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
41
Valton Behrami
ЦЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Остались в запасе
28
Феликс Гебхардт
ВР
34
Нассер Джига
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Серветт - Базель
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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