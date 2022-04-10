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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Цюрих
Серветт - Цюрих: обзор матча 10 апреля 2022
Серветт
10.04.2022, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Цюрих
35'
К. Имери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Цюрих
Желтая карточка
В. Сассо
90'
+1
Замена
Д. Оберлен
️️️️
К. Имери
89'
79'
Замена
S. Khelifi
️️️️
Ф. Рохнер
Замена
Б. Кеспедес
️️️️
К. Бедья
72'
Вторая желтая
Д. Дулин
69'
66'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
А. Маркезано
66'
Замена
Т. Айегун
️️️️
Б. Джемаили
Желтая карточка
Д. Дулин
59'
44'
Замена
В. Гнонто
️️️️
Б. Красники
ГОЛ! 1:0!
К. Имери
Пас отдал
М. Стеванович
35'
26'
Желтая карточка
Б. Красники
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
41
Valton Behrami
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
28
Давид Дулин
ОП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
9
Ассан Сесай
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Серветт
12
Эдин Омераджич
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
2
Тео Маньин
ЦЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
41
Алешандре Патрисио
ЦФ
4
Диогу Монтейру
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Цюрих
16
Марк Хорншух
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
5
Карол Метс
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
1
Живко Костадинович
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
4-2-2-2
32
Фрик
41
23
Сассо
4
Руй
3
Вуйоз
30
Имери
28
Дулин
9
Стеванович
8
Конья
23
Роделен
9
Бедья
2-1-2-2-3
25
Брехнер
31
Криезиу
5
Алити
20
Думбия
21
Джемаили
19
Маркезано
7
Красники
3
Герреро
27
Рохнер
2
Камбери
9
Сесай
9
Бедья
10
Кеспедес
10
Кеспедес
9
Бедья
30
Имери
11
Оберлен
11
Оберлен
30
Имери
7
Красники
29
Гнонто
29
Гнонто
7
Красники
19
Маркезано
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
19
Маркезано
27
Рохнер
17
17
27
Рохнер
21
Джемаили
15
Айегун
15
Айегун
21
Джемаили
Остались в запасе
Серветт
Цюрих
12
Эдин Омераджич
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
2
Тео Маньин
ЦЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
41
Алешандре Патрисио
ЦФ
4
Диогу Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
16
Марк Хорншух
ЦЗ
5
Карол Метс
ЦП
1
Живко Костадинович
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
12
Эдин Омераджич
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
2
Тео Маньин
ЦЗ
14
Sidiki Camara
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
41
Алешандре Патрисио
ЦФ
4
Диогу Монтейру
ЦФ
Остались в запасе
16
Марк Хорншух
ЦЗ
5
Карол Метс
ЦП
1
Живко Костадинович
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Серветт - Цюрих
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
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