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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Цюрих
Люцерн - Цюрих: обзор матча 02 марта 2022
Люцерн
02.03.2022, среда, 22:30
Швейцария. Суперлига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Цюрих
17'
А. Сесай
78'
В. Гнонто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Цюрих
90'
+2
Желтая карточка
В. Гнонто
90'
+1
Замена
S. Khelifi
️️️️
А. Герреро
86'
Желтая карточка
Б. Омераджич
78'
ГОЛ! 0:2!
В. Гнонто
Пас отдал
К. Метс
75'
Замена
К. Метс
️️️️
А. Маркезано
75'
Замена
A. Ćorić
️️️️
Б. Джемаили
Замена
И. Ндиайе
️️️️
Н. Чумич
72'
Замена
Л. Эмини
️️️️
М. Шульц
72'
70'
Желтая карточка
Б. Джемаили
69'
Желтая карточка
Б. Крамер
66'
Замена
Б. Крамер
️️️️
А. Сесай
66'
Замена
В. Гнонто
️️️️
Т. Айегун
Замена
К. Гентнер
️️️️
Ф. Угринич
61'
Желтая карточка
Д. Симани
47'
Замена
M. Kvasina
️️️️
С. Кампо
46'
Замена
С. Сидлер
️️️️
М. Фридек
30'
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Сесай
Пас отдал
Б. Джемаили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Мартин Фридек
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
27
Никола Чумич
ЦФ
6
Денис Симани
ЦФ
30
Ардон Яшари
ЦФ
23
Филип Угринич
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
15
Тосин Айегун
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
20
Усман Думбия
ЦФ
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Люцерн
17
Simon Grether
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
Цюрих
16
Марк Хорншух
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
5
Карол Метс
ЦП
7
Бледиан Красники
ЦП
9
Блаж Крамер
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
2-3-5
27
Мюллер
15
Бюрх
37
Дрегер
17
Фридек
10
Шульц
10
Кампо
6
Симани
11
23
Угринич
30
Яшари
27
Чумич
3-3-1-3
25
Брехнер
4
Омераджич
31
Криезиу
5
Алити
21
Джемаили
19
Маркезано
15
Айегун
3
Герреро
28
Бораниясевич
20
Думбия
9
Сесай
17
Фридек
24
Сидлер
24
Сидлер
17
Фридек
23
Угринич
4
Гентнер
4
Гентнер
23
Угринич
10
Шульц
10
Эмини
10
Эмини
10
Шульц
27
Чумич
7
Ндиайе
7
Ндиайе
27
Чумич
10
Кампо
27
27
10
Кампо
15
Айегун
29
Гнонто
29
Гнонто
15
Айегун
19
Маркезано
5
Метс
5
Метс
19
Маркезано
9
Сесай
9
Крамер
9
Крамер
9
Сесай
21
Джемаили
88
88
21
Джемаили
3
Герреро
17
17
3
Герреро
Остались в запасе
Люцерн
Цюрих
17
Simon Grether
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
90
Vaso Vasic
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
16
Марк Хорншух
ЦЗ
7
Бледиан Красники
ЦП
1
Живко Костадинович
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
17
Simon Grether
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
90
Vaso Vasic
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Остались в запасе
16
Марк Хорншух
ЦЗ
7
Бледиан Красники
ЦП
1
Живко Костадинович
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Люцерн - Цюрих
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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