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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Базель
Цюрих - Базель: обзор матча 27 февраля 2022
Цюрих
27.02.2022, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 23 тур
4 : 2
Завершен
Базель
8'
А. Маркезано (П)
16'
Б. Крамер
79'
В. Гнонто
90+6'
Н. Бораниясевич
38'
В. Штокер
90+1'
М. Ланг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Базель
ГОЛ! 4:2!
Н. Бораниясевич
90'
+6
Замена
М. Хорншух
️️️️
У. Думбия
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
М. Ланг
Пас отдал
М. Паласиос
Желтая карточка
В. Гнонто
88'
Желтая карточка
A. Ćorić
85'
Замена
К. Метс
️️️️
Б. Джемаили
82'
81'
Замена
П. Касами
️️️️
Ф. Фрай
81'
Замена
С. Эспозито
️️️️
В. Штокер
ГОЛ! 3:1!
В. Гнонто
79'
70'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
Д. Ндой
70'
Замена
М. Паласиос
️️️️
Д. Малес
Замена
A. Ćorić
️️️️
А. Маркезано
70'
Замена
В. Гнонто
️️️️
Т. Айегун
69'
64'
Желтая карточка
М. Ланг
Желтая карточка
Ф. Алити
63'
38'
ГОЛ! 2:1!
В. Штокер
Пас отдал
Н. Каттербах
29'
Желтая карточка
Ф. Фрай
21'
Желтая карточка
Н. Каттербах
ГОЛ! 2:0!
Б. Крамер
Пас отдал
Т. Айегун
16'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Маркезано
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
19
Антонио Маркезано
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
15
Тосин Айегун
ЦП
20
Усман Думбия
ЦФ
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
11
Адам Салаи
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Патрик Рахмен
Цюрих
16
Марк Хорншух
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
5
Карол Метс
ЦП
7
Бледиан Красники
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
Базель
28
Феликс Гебхардт
ВР
18
Серхио Лопес
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
3-3-1-3
25
Брехнер
4
Омераджич
31
Криезиу
5
Алити
19
Маркезано
21
Джемаили
15
Айегун
3
Герреро
9
Крамер
28
Бораниясевич
20
Думбия
4-2-2-2
13
Линднер
5
Ланг
31
Павлович
3
Пельмар
3
Каттербах
20
Фрай
14
Штокер
14
Ндой
17
Миллар
19
Малес
11
Салаи
15
Айегун
29
Гнонто
29
Гнонто
15
Айегун
20
Думбия
16
Хорншух
16
Хорншух
20
Думбия
21
Джемаили
5
Метс
5
Метс
21
Джемаили
19
Маркезано
88
88
19
Маркезано
20
Фрай
23
Касами
23
Касами
20
Фрай
19
Малес
20
Паласиос
20
Паласиос
19
Малес
14
Штокер
94
Эспозито
94
Эспозито
14
Штокер
14
Ндой
63
Чалов
63
Чалов
14
Ндой
Остались в запасе
Цюрих
Базель
7
Бледиан Красники
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
28
Феликс Гебхардт
ВР
18
Серхио Лопес
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Патрик Рахмен
Остались в запасе
7
Бледиан Красники
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
Остались в запасе
28
Феликс Гебхардт
ВР
18
Серхио Лопес
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Патрик Рахмен
Статистика матча Цюрих - Базель
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
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Цюрих
0 : 0
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- : -
28.11.2026
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22.11.2026
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Тун
3 : 3
08.11.2026
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2 : 1
01.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
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