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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Люцерн
Серветт - Люцерн: обзор матча 20 февраля 2022
Серветт
20.02.2022, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Люцерн
53'
К. Бедья
86'
M. Kvasina
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Люцерн
Замена
Н. Вуйоз
️️️️
Т. Конья
88'
86'
ГОЛ! 1:1!
M. Kvasina
Пас отдал
М. Фридек
84'
Замена
И. Ндиайе
️️️️
Д. Соргич
84'
Замена
Н. Чумич
️️️️
Ф. Угринич
76'
Замена
С. Сидлер
️️️️
М. Дрегер
76'
Замена
К. Гентнер
️️️️
С. Кампо
Замена
Д. Оберлен
️️️️
А. Шалк
74'
Замена
Й. Северен
️️️️
М. Диалло
74'
ГОЛ! 1:0!
К. Бедья
Пас отдал
Т. Валь
53'
Замена
К. Бедья
️️️️
Р. Роделен
46'
Замена
Т. Валь
️️️️
К. Имери
46'
Желтая карточка
Р. Роделен
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
4
Стив Руй
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
30
Кастриот Имери
ОП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
28
Давид Дулин
ЦФ
25
Мусса Диалло
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Мартин Фридек
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
6
Денис Симани
ЦФ
30
Ардон Яшари
ЦФ
23
Филип Угринич
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Серветт
25
Тео Валь
ЦП
10
Борис Кеспедес
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
19
Йоан Северен
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
12
Эдин Омераджич
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
8
Алексис Антунес
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
Люцерн
14
Лука Жакес
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
27
Никола Чумич
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
3-1-2-4
32
Фрик
4
Руй
23
Сассо
26
Бауэр
30
Имери
9
Стеванович
8
Конья
8
Шалк
25
Диалло
28
Дулин
23
Роделен
2-3-5
27
Мюллер
37
Дрегер
15
Бюрх
17
Фридек
10
Шульц
10
Кампо
11
39
Соргич
23
Угринич
30
Яшари
6
Симани
30
Имери
25
Валь
25
Валь
30
Имери
25
Диалло
19
Северен
19
Северен
25
Диалло
8
Конья
3
Вуйоз
3
Вуйоз
8
Конья
8
Шалк
11
Оберлен
11
Оберлен
8
Шалк
23
Роделен
9
Бедья
9
Бедья
23
Роделен
37
Дрегер
24
Сидлер
24
Сидлер
37
Дрегер
10
Кампо
4
Гентнер
4
Гентнер
10
Кампо
23
Угринич
27
Чумич
27
Чумич
23
Угринич
39
Соргич
7
Ндиайе
7
Ндиайе
39
Соргич
Остались в запасе
Серветт
Люцерн
10
Борис Кеспедес
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
8
Алексис Антунес
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
14
Лука Жакес
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
10
Борис Кеспедес
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
8
Алексис Антунес
ЦФ
Остались в запасе
14
Лука Жакес
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Серветт - Люцерн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
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