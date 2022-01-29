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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Серветт
Цюрих - Серветт: обзор матча 29 января 2022
Цюрих
29.01.2022, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Серветт
48'
Б. Кеспедес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Серветт
90'
+1
Желтая карточка
Г. Клиши
Замена
А. Гогиа
️️️️
А. Герреро
90'
83'
Желтая карточка
Н. Вуйоз
82'
Замена
Д. Оберлен
️️️️
Т. Валь
Желтая карточка
М. Криезиу
77'
Замена
К. Метс
️️️️
Б. Джемаили
74'
Замена
С. Сейлер
️️️️
Б. Красники
74'
72'
Замена
А. Антунес
️️️️
Т. Конья
72'
Замена
А. Шалк
️️️️
Р. Роделен
Желтая карточка
А. Герреро
68'
Замена
А. Маркезано
️️️️
В. Гнонто
60'
56'
Замена
Д. Дулин
️️️️
Б. Кеспедес
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Кеспедес
48'
Желтая карточка
Б. Крамер
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Бледиан Красники
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
20
Усман Думбия
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
10
Борис Кеспедес
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
3
Николя Вуйоз
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
25
Мусса Диалло
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Цюрих
19
Антонио Маркезано
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
Серветт
4
Стив Руй
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
8
Алексис Антунес
ЦФ
28
Давид Дулин
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
8
Алекс Шалк
ЦФ
3-2-2-3
25
Брехнер
5
Алити
4
Омераджич
31
Криезиу
21
Джемаили
7
Красники
29
Гнонто
3
Герреро
9
Крамер
20
Думбия
28
Бораниясевич
2-1-4-3
32
Фрик
23
Сассо
3
Клиши
30
Имери
9
Стеванович
8
Конья
25
Валь
10
Кеспедес
25
Диалло
23
Роделен
3
Вуйоз
29
Гнонто
19
Маркезано
19
Маркезано
29
Гнонто
21
Джемаили
5
Метс
5
Метс
21
Джемаили
3
Герреро
3
Гогиа
3
Гогиа
3
Герреро
7
Красники
8
Сейлер
8
Сейлер
7
Красники
8
Конья
8
Антунес
8
Антунес
8
Конья
10
Кеспедес
28
Дулин
28
Дулин
10
Кеспедес
25
Валь
11
Оберлен
11
Оберлен
25
Валь
23
Роделен
8
Шалк
8
Шалк
23
Роделен
Остались в запасе
Цюрих
Серветт
2
Линдрит Камбери
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
4
Стив Руй
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
2
Линдрит Камбери
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
4
Silvan Wallner
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
Остались в запасе
4
Стив Руй
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Цюрих - Серветт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
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- : -
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0 : 0
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01.11.2026
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Цюрих
2 : 1
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Цюрих
0 : 0
10.10.2026
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- : -
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21.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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