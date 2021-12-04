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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Люцерн
Цюрих - Люцерн: обзор матча 04 декабря 2021
Цюрих
04.12.2021, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 16 тур
4 : 0
Завершен
Люцерн
2'
Т. Айегун
12'
А. Маркезано
20'
М. Криезиу
57'
Т. Айегун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Люцерн
79'
Замена
N. Rupp
️️️️
К. Гентнер
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Н. Бораниясевич
78'
Замена
С. Сейлер
️️️️
У. Думбия
78'
68'
Замена
Н. Чумич
️️️️
И. Ндиайе
62'
Замена
В. Тасар
️️️️
Л. Эмини
Замена
В. Гнонто
️️️️
Т. Айегун
59'
Замена
Б. Крамер
️️️️
А. Сесай
59'
ГОЛ! 4:0!
Т. Айегун
Пас отдал
А. Сесай
57'
Желтая карточка
Н. Бораниясевич
47'
46'
Замена
Ц. Вильям Нденг
️️️️
Д. Соргич
46'
Замена
S. Grether
️️️️
Д. Домгени
Желтая карточка
А. Маркезано
24'
ГОЛ! 3:0!
М. Криезиу
Пас отдал
А. Герреро
20'
ГОЛ! 2:0!
А. Маркезано
Пас отдал
Т. Айегун
12'
ГОЛ! 1:0!
Т. Айегун
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
15
Тосин Айегун
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
20
Усман Думбия
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
28
Holger Badstuber
ЦЗ
66
Давид Домгени
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
23
Филип Угринич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Цюрих
16
Марк Хорншух
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
7
Бледиан Красники
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Люцерн
17
Simon Grether
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
20
Noah Rupp
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
27
Никола Чумич
ЦФ
7
Ций Вильям Нденг
ЦФ
3-3-1-3
25
Брехнер
4
Омераджич
31
Криезиу
5
Алити
21
Джемаили
19
Маркезано
15
Айегун
3
Герреро
9
Сесай
20
Думбия
28
Бораниясевич
3-4-3
27
Мюллер
28
66
Домгени
15
Бюрх
4
Гентнер
10
Эмини
17
Фридек
10
Шульц
23
Угринич
39
Соргич
7
Ндиайе
15
Айегун
29
Гнонто
29
Гнонто
15
Айегун
28
Бораниясевич
27
Рохнер
27
Рохнер
28
Бораниясевич
20
Думбия
8
Сейлер
8
Сейлер
20
Думбия
9
Сесай
9
Крамер
9
Крамер
9
Сесай
66
Домгени
17
17
66
Домгени
4
Гентнер
20
20
4
Гентнер
10
Эмини
27
Тасар
27
Тасар
10
Эмини
7
Ндиайе
27
Чумич
27
Чумич
7
Ндиайе
39
Соргич
7
Нденг
7
Нденг
39
Соргич
Остались в запасе
Цюрих
Люцерн
16
Марк Хорншух
ЦЗ
7
Бледиан Красники
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
90
Vaso Vasic
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
16
Марк Хорншух
ЦЗ
7
Бледиан Красники
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
Остались в запасе
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
90
Vaso Vasic
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Цюрих - Люцерн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
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