Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Лозанна-Спорт
Люцерн - Лозанна-Спорт: обзор матча 29 августа 2021
Люцерн
29.08.2021, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Лозанна-Спорт
62'
С. Сидлер
28'
E. Monteiro
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Лозанна-Спорт
Желтая карточка
Ф. Угринич
88'
88'
Желтая карточка
Т. Сузуки
Замена
Л. Эмини
️️️️
М. Фридек
79'
Желтая карточка
К. Гентнер
71'
67'
Замена
З. Амдуни
️️️️
M. George
ГОЛ! 1:1!
С. Сидлер
62'
Замена
С. Кампо
️️️️
Й. Верманн
61'
Замена
С. Сидлер
️️️️
П. Фаркаш
61'
Желтая карточка
П. Фаркаш
60'
Желтая карточка
М. Бюрх
45'
28'
ГОЛ! 0:1!
E. Monteiro
Пас отдал
С. Кукурузович
Желтая карточка
М. Шульц
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
28
Holger Badstuber
ЦЗ
17
Мартин Фридек
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
59
Йорди Верманн
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
23
Филип Угринич
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Лозанна-Спорт
71
Карим Соу
ЦЗ
14
Хишам Маю
ЦП
1
Диав Мори
ЦФ
9
Mayron George
ЦФ
21
Камерон Пуэртас
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
7
Степан Кукурузович
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
63
Армель Зохури
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
66
Давид Домгени
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
Лозанна-Спорт
79
Жан Н'Гессан
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
3-3-5
29
Фаркаш
15
Бюрх
28
17
Фридек
4
Гентнер
10
Шульц
90
7
Ндиайе
23
Угринич
39
Соргич
59
Верманн
1-1-5
71
Соу
14
Маю
7
Кукурузович
6
51
Хушич
63
Зохури
17
29
Фаркаш
24
Сидлер
24
Сидлер
29
Фаркаш
17
Фридек
10
Эмини
10
Эмини
17
Фридек
59
Верманн
10
Кампо
10
Кампо
59
Верманн
9
11
Амдуни
11
Амдуни
9
Остались в запасе
Люцерн
Лозанна-Спорт
1
Паскаль Лорец
ВР
66
Давид Домгени
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
79
Жан Н'Гессан
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
1
Паскаль Лорец
ВР
66
Давид Домгени
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
Остались в запасе
79
Жан Н'Гессан
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Люцерн - Лозанна-Спорт
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
Новости команд
Все
Люцерн
Лозанна-Спорт
«Лозанна» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
25 февраля
«Сигма» – «Лозанна»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Бешикташ» – «Лозанна-Спорт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:50
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
«Лозанна» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
25 февраля
«Сигма» – «Лозанна»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
18 февраля
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
«Бешикташ» – «Лозанна-Спорт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+