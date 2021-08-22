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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Базель
Лозанна-Спорт - Базель: обзор матча 22 августа 2021
Лозанна-Спорт
22.08.2021, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Базель
9'
Х. Маю
69'
З. Амдуни
45+3'
А. Кабрал (П)
59'
А. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лозанна-Спорт - Базель
Замена
М. Нанизаямо
️️️️
К. Соу
90'
+1
89'
Замена
М. Ланг
️️️️
С. Лопес
Желтая карточка
Т. Сузуки
81'
Замена
Г. Барес
️️️️
Х. Маю
81'
78'
Замена
Т. Джака
️️️️
Л. Миллар
78'
Замена
М. Паласиос
️️️️
Ф. Фрай
Желтая карточка
Х. Маю
73'
ГОЛ! 2:2!
З. Амдуни
Пас отдал
С. Кукурузович
69'
63'
Замена
Д. Малес
️️️️
В. Штокер
Замена
З. Амдуни
️️️️
M. George
63'
59'
ГОЛ! 1:2!
А. Кабрал
Пас отдал
С. Лопес
Желтая карточка
К. Соу
50'
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Кабрал
40'
Желтая карточка
Р. Петретта
ГОЛ! 1:0!
Х. Маю
Пас отдал
А. Зохури
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
71
Карим Соу
ЦЗ
14
Хишам Маю
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦФ
1
Диав Мори
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
63
Армель Зохури
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
21
Камерон Пуэртас
ЦФ
9
Mayron George
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
17
Лайам Миллар
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Лозанна-Спорт
79
Жан Н'Гессан
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Базель
1
Джордже Николич
ВР
5
Михаэль Ланг
ПЗ
34
Таулант Джака
ЦП
24
Тициан Туши
ЦФ
20
Матиас Паласиос
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
1-1-5
71
Соу
14
Маю
17
9
21
Пуэртас
25
Сузуки
63
Зохури
4-3-3
13
Линднер
18
Лопес
5
Джемерт
3
Пельмар
18
Петретта
20
Фрай
23
Касами
14
Штокер
19
Кабрал
17
Миллар
94
Эспозито
71
Соу
37
Нанизаямо
37
Нанизаямо
71
Соу
14
Маю
15
Барес
15
Барес
14
Маю
9
11
Амдуни
11
Амдуни
9
18
Лопес
5
Ланг
5
Ланг
18
Лопес
17
Миллар
34
Джака
34
Джака
17
Миллар
20
Фрай
20
Паласиос
20
Паласиос
20
Фрай
14
Штокер
19
Малес
19
Малес
14
Штокер
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Базель
79
Жан Н'Гессан
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
1
Джордже Николич
ВР
24
Тициан Туши
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
79
Жан Н'Гессан
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
10
Альвин Саншеш
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
24
Тициан Туши
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Лозанна-Спорт - Базель
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
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2 : 2
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1 : 1
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4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
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Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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