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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Ницца
Реймс - Ницца: обзор матча 21 мая 2022
Реймс
21.05.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
2 : 3
Завершен
Ницца
9'
У. Экитике
17'
К. Думбия
75'
А. Делор (П)
77'
А. Делор
83'
А. Делор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Ницца
90'
+4
Желтая карточка
Б. Браими
Замена
М. ван Берген
️️️️
К. Думбия
84'
Замена
А. Флипс
️️️️
М. Буси
84'
83'
ГОЛ! 2:3!
А. Делор
77'
ГОЛ! 2:2!
А. Делор
Пас отдал
А. Гуири
Замена
Й. Каюсте
️️️️
Э. Билал Туре
76'
75'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Делор
68'
Замена
Э. Гессан
️️️️
Д. Клюйверт
Замена
А. Зенели
️️️️
У. Экитике
62'
56'
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
П. Росарио
56'
Замена
Б. Браими
️️️️
Х. Будауи
46'
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Данте
46'
Замена
Ж. Амави
️️️️
М. Бар
25'
Желтая карточка
Данте
ГОЛ! 2:0!
К. Думбия
Пас отдал
Э. Билал Туре
17'
ГОЛ! 1:0!
У. Экитике
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
5
Маршал Манетси
ОП
5
Азор Матусива
ОП
30
Дьон Лопи
ОП
11
Камори Думбия
АП
22
Уго Экитике
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Реймс
30
Николас Пеннето
ВР
23
Йехван Диуф
ВР
9
Арбер Зенели
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
48
Самуэль Кеберле
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
33
Антуан Менди
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
14
Калвин Стенгс
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
4-3-2-1
1
Райкович
44
Буси
4
Фас
5
Абдельхамид
25
Фоке
5
Манетси
5
Матусива
30
Лопи
11
Думбия
22
Экитике
19
Туре
4-2-1-1-2
44
Бенитес
24
Данильюк
20
Тодибо
4
Данте
26
Бар
13
Росарио
19
Тюрам
6
Будауи
19
Клюйверт
9
Делор
9
Гуири
19
Туре
2
Каюсте
2
Каюсте
19
Туре
22
Экитике
9
Зенели
9
Зенели
22
Экитике
44
Буси
70
Флипс
70
Флипс
44
Буси
11
Думбия
7
ван Берген
7
ван Берген
11
Думбия
26
Бар
23
Амави
23
Амави
26
Бар
4
Данте
3
Лотомба
3
Лотомба
4
Данте
13
Росарио
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
13
Росарио
6
Будауи
7
Браими
7
Браими
6
Будауи
19
Клюйверт
29
Гессан
29
Гессан
19
Клюйверт
Остались в запасе
Реймс
Ницца
30
Николас Пеннето
ВР
23
Йехван Диуф
ВР
48
Самуэль Кеберле
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
1
Марцин Булка
ВР
33
Антуан Менди
ЦЗ
14
Калвин Стенгс
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
30
Николас Пеннето
ВР
23
Йехван Диуф
ВР
48
Самуэль Кеберле
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
33
Антуан Менди
ЦЗ
14
Калвин Стенгс
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Реймс - Ницца
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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