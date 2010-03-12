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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Интер
Катания - Интер: обзор матча 12 марта 2010
Катания
12.03.2010, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
3 : 1
Завершен
Интер
73'
М. Лопес
83'
Д. Маскара (П)
90'
Х. Мартинес
54'
Д. Милито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Интер
ГОЛ! 3:1!
Х. Мартинес
Замена
А. Потенца
️️️️
Ч. Капуано
Замена
Э. Карбони
️️️️
М. Лопес
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Маскара
Вторая желтая
С. Мунтари
Желтая карточка
С. Мунтари
Замена
С. Мунтари
️️️️
Э. Камбьяссо
Замена
Г. Пандев
️️️️
Д. Станкович
Замена
Д. Дельвеккио
️️️️
А. Риккьюти
Желтая карточка
Х. Мартинес
ГОЛ! 1:1!
М. Лопес
Пас отдал
П. Альварес
ГОЛ! 0:1!
Д. Милито
Пас отдал
С. Это'О
Желтая карточка
Д. Станкович
Замена
Р. Куарежма
️️️️
М. Марига
Желтая карточка
Х. Дзанетти
Желтая карточка
М. Бьяджианти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
11
Макси Лопес
ЛФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
РФ
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
4
Хавьер Дзанетти
ЛЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
5
Деян Станкович
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
10
Уэсли Снейдер
АП
31
Макдональд Марига
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
2
Алессандро Потенца
ПЗ
5
Эзекель Карбони
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
4-3-3
21
Андухар
33
Капуано
88
Терлицци
26
Сильвестре
22
Альварес
22
Иско
24
Риккьюти
27
Бьяджианти
11
Лопес
55
Мартинес
25
Маскара
4-1-2-1-2
20
Сезар
13
Майкон
0
Матерацци
2
Лусио
4
Дзанетти
91
Камбьяссо
31
Марига
5
Станкович
10
Снейдер
9
Это'О
22
Милито
33
Капуано
2
Потенца
2
Потенца
33
Капуано
11
Лопес
5
Карбони
5
Карбони
11
Лопес
24
Риккьюти
82
Дельвеккио
82
Дельвеккио
24
Риккьюти
91
Камбьяссо
4
Мунтари
4
Мунтари
91
Камбьяссо
31
Марига
7
Куарежма
7
Куарежма
31
Марига
5
Станкович
21
Пандев
21
Пандев
5
Станкович
Остались в запасе
Катания
Интер
30
Андреа Кампаньоло
ВР
17
Пабло Ледесма
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
21
Паоло Орландони
ВР
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
17
Пабло Ледесма
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Остались в запасе
21
Паоло Орландони
ВР
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Катания - Интер
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Анджело Массимино
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая); "Россия 2" 22:40 (прямая)
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