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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Ницца
Лион - Ницца: обзор матча 12 февраля 2022
Лион
12.02.2022, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 24 тур
2 : 0
Завершен
Ницца
8'
М. Дембеле (П)
52'
К. Токо Экамби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Ницца
Замена
Энрике
️️️️
Эмерсон
90'
Замена
С. Дьоманде
️️️️
Т. Н'Домбеле
90'
74'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
Д. Клюйверт
Замена
Т. Кадевере
️️️️
К. Токо Экамби
74'
Замена
У. Ауа
️️️️
М. Дембеле
73'
65'
Замена
Э. Гессан
️️️️
К. Тюрам
64'
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Ф. Данильюк
59'
Замена
П. Росарио
️️️️
М. Лемина
59'
Замена
Б. Браими
️️️️
А. Гуири
ГОЛ! 2:0!
К. Токо Экамби
Пас отдал
Т. Н'Домбеле
52'
50'
Желтая карточка
Ж. Тодибо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Дембеле
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Тиаго Мендес
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ЦП
99
Марио Лемина
ЦП
19
Кефрен Тюрам
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
7
Билал Браими
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
4-2-2-2
1
Лопеш
33
Эмерсон
23
Мендес
23
Люкеба
15
Дюбуа
22
Н'Домбеле
8
Какере
11
Пакета
21
Февр
9
Дембеле
9
Экамби
4-2-2-2
44
Бенитес
24
Данильюк
20
Тодибо
4
Данте
26
Бар
14
Шнейдерлен
99
Лемина
19
Тюрам
19
Клюйверт
9
Делор
9
Гуири
33
Эмерсон
17
Энрике
17
Энрике
33
Эмерсон
22
Н'Домбеле
20
Дьоманде
20
Дьоманде
22
Н'Домбеле
9
Дембеле
10
Ауа
10
Ауа
9
Дембеле
9
Экамби
9
Кадевере
9
Кадевере
9
Экамби
24
Данильюк
3
Лотомба
3
Лотомба
24
Данильюк
99
Лемина
13
Росарио
13
Росарио
99
Лемина
19
Клюйверт
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
19
Клюйверт
9
Гуири
7
Браими
7
Браими
9
Гуири
19
Тюрам
29
Гессан
29
Гессан
19
Тюрам
Остались в запасе
Лион
Ницца
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Петер Бош
1
Марцин Булка
ВР
6
Хишам Будауи
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
6
Хишам Будауи
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Лион - Ницца
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Групама Стэдиум
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