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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - ПСЖ
Лион - ПСЖ: обзор матча 09 января 2022
Лион
09.01.2022, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
7'
Л. Пакета
76'
Т. Керер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - ПСЖ
Замена
М. Густо
️️️️
Б. Гимарайнс
90'
+2
Желтая карточка
Д. Боатенг
90'
Желтая карточка
Эмерсон
84'
83'
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
Д. Вейналдум
76'
ГОЛ! 1:1!
Т. Керер
Пас отдал
Э. Мишу
Замена
Р. Шерки
️️️️
Л. Пакета
70'
69'
Замена
Э. Мишу
️️️️
А. Эррера
69'
Замена
Х. Симонс
️️️️
Л. Паредес
69'
Замена
Т. Керер
️️️️
К. Дагба
59'
Желтая карточка
К. Дагба
43'
Желтая карточка
М. Верратти
ГОЛ! 1:0!
Л. Пакета
Пас отдал
Б. Гимарайнс
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
27
Мало Густо
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Райан Шерки
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
20
Эдуар Мишу
АП
7
Хави Симонс
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
3-2-3-1-1
1
Лопеш
3
Да Силва
17
Боатенг
23
Люкеба
33
Эмерсон
15
Дюбуа
10
Ауа
8
Какере
39
Гимарайнс
11
Пакета
9
Дембеле
4-1-3-2
1
Навас
2
Дагба
3
Кимпембе
5
Маркиньос
25
Мендеш
5
Паредес
6
Верратти
23
Вейналдум
21
Эррера
9
Икарди
10
Мбаппе
39
Гимарайнс
27
Густо
27
Густо
39
Гимарайнс
11
Пакета
10
Шерки
10
Шерки
11
Пакета
5
Паредес
7
Симонс
7
Симонс
5
Паредес
2
Дагба
6
Керер
6
Керер
2
Дагба
21
Эррера
20
Мишу
20
Мишу
21
Эррера
23
Вейналдум
29
Эбимбе
29
Эбимбе
23
Вейналдум
Остались в запасе
Лион
ПСЖ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
10
Джердан Шакири
ПВ
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Лион - ПСЖ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
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