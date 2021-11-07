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Материалы

Марсель - Метц

07.11.2021, Воскресенье, 15:00 мск Марсель, стадион Велодром Франция. Лига 1, 13 тур Марсель - Метц
Франция. Лига 1 (2020/2021)
38 тур
23 мая, воскресенье 22:00 Метц 1:0 Марсель
5 тур
26 сентября, суббота 22:00 Марсель 1:1 Метц
Франция. Лига 1 (2019/2020)
18 тур
14 декабря, суббота 19:30 Метц 1:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2017/2018)
24 тур
2 февраля, пятница 22:45 Марсель 6:3 Метц
15 тур
29 ноября, среда 21:00 Метц 0:3 Марсель
Франция. Лига 1 (2016/2017)
23 тур
3 февраля, пятница 22:45 Метц 1:0 Марсель
9 тур
16 октября, воскресенье 21:45 Марсель 1:0 Метц
Франция. Лига 1 (2014/2015)
35 тур
1 мая, пятница 21:30 Метц 0:2 Марсель
17 тур
7 декабря, воскресенье 23:00 Марсель 3:1 Метц
Франция. Лига 1 (2007/2008)
33 тур
12 апреля, суббота 22:00 Метц 1:2 Марсель
15 тур
24 ноября, суббота 00:00 Марсель 3:1 Метц
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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