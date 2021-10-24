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Материалы

Ницца - Лион

24.10.2021, Воскресенье, 14:00 мск Ницца, стадион Альянс Ривьера Франция. Лига 1, 11 тур Ницца - Лион
Франция. Лига 1 (2020/2021)
38 тур
23 мая, воскресенье 22:00 Лион 2:3 Ницца
16 тур
19 декабря, суббота 23:00 Ницца 1:4 Лион
Франция. Лига 1 (2019/2020)
22 тур
2 февраля, воскресенье 17:00 Ницца 2:1 Лион
14 тур
23 ноября, суббота 19:30 Лион 2:1 Ницца
Франция. Кубок (2019/2020)
1/8 финала
30 января, четверг 22:55 Ницца 1:2 Лион
Франция. Лига 1 (2018/2019)
24 тур
10 февраля, воскресенье 23:00 Ницца 1:0 Лион
4 тур
31 августа, пятница 21:45 Лион 0:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2017/2018)
38 тур
19 мая, суббота 22:00 Лион 3:2 Ницца
14 тур
26 ноября, воскресенье 17:00 Ницца 0:5 Лион
Франция. Лига 1 (2016/2017)
38 тур
20 мая, суббота 22:00 Лион 3:3 Ницца
9 тур
14 октября, пятница 21:45 Ницца 2:0 Лион
Франция. Лига 1 (2015/2016)
34 тур
15 апреля, пятница 21:30 Лион 1:1 Ницца
14 тур
20 ноября, пятница 22:30 Ницца 3:0 Лион
Франция. Лига 1 (2014/2015)
30 тур
21 марта, суббота 18:00 Лион 1:2 Ницца
12 тур
1 ноября, суббота 22:00 Ницца 1:3 Лион
Франция. Лига 1 (2013/2014)
38 тур
17 мая, суббота 23:00 Ницца 0:1 Лион
1 тур
10 августа, суббота 23:00 Лион 4:0 Ницца
Франция. Лига 1 (2012/2013)
37 тур
19 мая, воскресенье 17:05 Ницца 1:1 Лион
19 тур
22 декабря, суббота 23:00 Лион 3:0 Ницца
Франция. Кубок лиги (2012/2013)
1/8 финала
31 октября, среда 20:00 Ницца 3:1 Лион
Франция. Лига 1 (2011/2012)
38 тур
20 мая, воскресенье 23:00 Лион 3:4 Ницца
1 тур
6 августа, суббота 23:00 Ницца 1:3 Лион
Франция. Лига 1 (2010/2011)
29 тур
3 апреля, воскресенье 19:00 Ницца 2:2 Лион
13 тур
14 ноября, воскресенье 23:00 Лион 1:0 Ницца
Франция. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
23 января, воскресенье 22:35 Ницца 1:0 Лион
Франция. Лига 1 (2009/2010)
26 тур
27 февраля, суббота 21:00 Лион 2:0 Ницца
10 тур
24 октября, суббота 21:00 Ницца 4:1 Лион
Франция. Лига 1 (2008/2009)
23 тур
8 февраля, воскресенье 19:00 Ницца 1:3 Лион
5 тур
13 сентября, суббота 21:00 Лион 3:2 Ницца
Франция. Лига 1 (2007/2008)
36 тур
3 мая, суббота 19:10 Ницца 0:0 Лион
18 тур
15 декабря, суббота 19:10 Лион 0:0 Ницца
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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