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Материалы

Монако - Монпелье

24.10.2021, Воскресенье, 18:00 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Франция. Лига 1, 11 тур Монако - Монпелье
Франция. Лига 1 (2020/2021)
20 тур
15 января, пятница 23:00 Монпелье 2:3 Монако
7 тур
18 октября, воскресенье 16:00 Монако 1:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2019/2020)
25 тур
14 февраля, пятница 22:45 Монако 1:0 Монпелье
9 тур
5 октября, суббота 21:00 Монпелье 3:1 Монако
Франция. Лига 1 (2018/2019)
24 тур
10 февраля, воскресенье 17:00 Монпелье 2:2 Монако
15 тур
1 декабря, суббота 22:00 Монако 1:2 Монпелье
Франция. Кубок лиги (2017/2018)
1/2 финала
31 января, среда 23:05 Монако 2:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2017/2018)
20 тур
13 января, суббота 22:00 Монпелье 0:0 Монако
8 тур
29 сентября, пятница 21:45 Монако 1:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2016/2017)
24 тур
7 февраля, вторник 21:00 Монпелье 1:2 Монако
10 тур
21 октября, пятница 21:45 Монако 6:2 Монпелье
Франция. Лига 1 (2015/2016)
38 тур
14 мая, суббота 22:00 Монако 2:0 Монпелье
7 тур
24 сентября, четверг 19:55 Монпелье 2:3 Монако
Франция. Лига 1 (2014/2015)
25 тур
7 апреля, вторник 20:00 Монако 0:0 Монпелье
7 тур
24 сентября, среда 21:00 Монпелье 0:1 Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
20 тур
10 января, пятница 23:30 Монпелье 1:1 Монако
2 тур
18 августа, воскресенье 16:00 Монако 4:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2010/2011)
37 тур
21 мая, суббота 23:00 Монпелье 0:1 Монако
2 тур
17 августа, вторник 21:00 Монако 0:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2009/2010)
31 тур
3 апреля, суббота 23:00 Монпелье 0:0 Монако
15 тур
13 января, среда 22:00 Монако 4:0 Монпелье
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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