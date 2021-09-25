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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Ницца
Сент-Этьен - Ницца: обзор матча 25 сентября 2021
Сент-Этьен
25.09.2021, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 8 тур
0 : 3
Завершен
Ницца
15'
А. Гуири
54'
К. Стенгс
83'
А. Делор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Ницца
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Тодибо
89'
Замена
Ж. Тодибо
️️️️
Ю. Аталь
83'
ГОЛ! 0:3!
А. Делор
Пас отдал
Л. Да Кунья
Замена
И. Рамирес
️️️️
В. Хазри
79'
79'
Замена
Л. Да Кунья
️️️️
А. Камара
79'
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
К. Стенгс
78'
Замена
Э. Гессан
️️️️
К. Тюрам
69'
Замена
П. Росарио
️️️️
А. Гуири
Замена
З. Юссуф
️️️️
И. Нею
67'
Замена
А. Аушиш
️️️️
Р. Амума
66'
54'
ГОЛ! 0:2!
К. Стенгс
Пас отдал
К. Тюрам
Замена
Р. Будебуз
️️️️
Д. Буанга
46'
Замена
А. Норден
️️️️
Ж. Крассо
46'
45'
Желтая карточка
А. Камара
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Гуири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Калвин Стенгс
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Сент-Этьен
50
Бубакар Фалл
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
48
Bryan Nokoue
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
24
Адиль Аушиш
АП
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
14
Джастин Смит
ЦП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
4-1-1-1-3
23
Баич
47
Трауко
4
Соу
50
Наде
2
Мукуди
91
Нею
45
Камара
99
Буанга
10
Хазри
11
Крассо
17
Амума
3-4-1-2
44
Бенитес
11
Камара
24
Данильюк
4
Данте
26
Бар
99
Лемина
19
Тюрам
20
Аталь
14
Стенгс
9
Делор
9
Гуири
91
Нею
28
Юссуф
28
Юссуф
91
Нею
99
Буанга
10
Будебуз
10
Будебуз
99
Буанга
17
Амума
24
Аушиш
24
Аушиш
17
Амума
11
Крассо
70
Норден
70
Норден
11
Крассо
10
Хазри
99
Рамирес
99
Рамирес
10
Хазри
9
Гуири
13
Росарио
13
Росарио
9
Гуири
14
Стенгс
3
Лотомба
3
Лотомба
14
Стенгс
20
Аталь
20
Тодибо
20
Тодибо
20
Аталь
11
Камара
7
Да Кунья
7
Да Кунья
11
Камара
19
Тюрам
29
Гессан
29
Гессан
19
Тюрам
Остались в запасе
Сент-Этьен
Ницца
29
Люка Гурна
ОП
50
Бубакар Фалл
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
48
Bryan Nokoue
ЦЗ
Главный тренер
Клод Пюэль
1
Марцин Булка
ВР
14
Морган Шнейдерлен
ОП
14
Джастин Смит
ЦП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
29
Люка Гурна
ОП
50
Бубакар Фалл
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
48
Bryan Nokoue
ЦЗ
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
14
Морган Шнейдерлен
ОП
14
Джастин Смит
ЦП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
Главный тренер
Клод Пюэль
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Сент-Этьен - Ницца
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
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