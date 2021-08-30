Введите ваш ник на сайте
Материалы

Реймс - ПСЖ

29.08.2021, Воскресенье, 21:45 мск Реймс, стадион Огюст Делоне Франция. Лига 1, 4 тур Реймс - ПСЖ
Франция. Лига 1 (2020/2021)
37 тур
16 мая, воскресенье 22:00 ПСЖ 4:0 Реймс
5 тур
27 сентября, воскресенье 22:00 Реймс 0:2 ПСЖ
Франция. Кубок лиги (2019/2020)
1/2 финала
22 января, среда 23:00 Реймс 0:3 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2019/2020)
7 тур
25 сентября, среда 22:00 ПСЖ 0:2 Реймс
Франция. Лига 1 (2018/2019)
38 тур
24 мая, пятница 22:05 Реймс 3:1 ПСЖ
7 тур
26 сентября, среда 22:00 ПСЖ 4:1 Реймс
Франция. Лига 1 (2015/2016)
27 тур
20 февраля, суббота 19:00 ПСЖ 4:1 Реймс
6 тур
19 сентября, суббота 18:30 Реймс 1:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2014/2015)
38 тур
23 мая, суббота 22:00 ПСЖ 3:2 Реймс
1 тур
8 августа, пятница 22:30 Реймс 2:2 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2013/2014)
32 тур
5 апреля, суббота 19:00 ПСЖ 3:0 Реймс
14 тур
23 ноября, суббота 20:00 Реймс 0:3 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2012/2013)
27 тур
2 марта, суббота 20:00 Реймс 1:0 ПСЖ
9 тур
20 октября, суббота 19:00 ПСЖ 1:0 Реймс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
...
  • ...
    Рейтинг: +16559

    Fusballer 29 августа 2021, 23:34

    В двух составах пара французов.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +203

    Genchik92 29 августа 2021, 22:46

    вот это запас...даже основной состав в шоке...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 29 августа 2021, 17:53

    ждем хорошей игры от Месси !!!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 