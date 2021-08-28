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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Сент-Этьен
Марсель - Сент-Этьен: обзор матча 28 августа 2021
Марсель
28.08.2021, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 4 тур
3 : 1
Завершен
Сент-Этьен
23'
М. Гендузи
51'
Жерсон
69'
Д. Ундер
32'
Т. Колоджейчак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Сент-Этьен
Желтая карточка
П. Гуйе
88'
Замена
П. Лирола
️️️️
Жерсон
86'
85'
Замена
З. Юссуф
️️️️
М. Камара
Замена
П. Гуйе
️️️️
В. Ронжье
74'
71'
Замена
М. Сабан
️️️️
Д. Буанга
71'
Замена
Ж. Крассо
️️️️
В. Хазри
ГОЛ! 3:1!
Д. Ундер
Пас отдал
Д. Пайет
69'
61'
Желтая карточка
М. Камара
59'
Замена
Р. Амума
️️️️
Л. Гурна
Замена
Л. Энрике
️️️️
К. де ла Фуэнте
57'
ГОЛ! 2:1!
Жерсон
Пас отдал
В. Ронжье
51'
50'
Желтая карточка
И. Масон
46'
Замена
А. Норден
️️️️
А. Аушиш
42'
Желтая карточка
В. Хазри
32'
ГОЛ! 1:1!
Т. Колоджейчак
Пас отдал
А. Аушиш
ГОЛ! 1:0!
М. Гендузи
Пас отдал
К. де ла Фуэнте
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
13
Паоло Скортино
ЦП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
19
Матис Сабан
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
3-1-3-3
30
Манданда
27
Гонсалес
14
Перес
2
Салиба
8
Камара
21
Ронжье
6
Гендузи
8
Жерсон
23
де ла Фуэнте
10
Пайет
7
Ундер
4-2-1-2-1
42
Грин
4
Соу
2
Мукуди
15
Колоджейчак
97
Масон
29
Гурна
91
Нею
45
Камара
24
Аушиш
99
Буанга
10
Хазри
8
Жерсон
14
Лирола
14
Лирола
8
Жерсон
21
Ронжье
18
Гуйе
18
Гуйе
21
Ронжье
23
де ла Фуэнте
11
Энрике
11
Энрике
23
де ла Фуэнте
29
Гурна
17
Амума
17
Амума
29
Гурна
45
Камара
28
Юссуф
28
Юссуф
45
Камара
99
Буанга
19
Сабан
19
Сабан
99
Буанга
24
Аушиш
70
Норден
70
Норден
24
Аушиш
10
Хазри
11
Крассо
11
Крассо
10
Хазри
Остались в запасе
Марсель
Сент-Этьен
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
13
Пау Лопес
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
13
Паоло Скортино
ЦП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
23
Стефан Баич
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
13
Пау Лопес
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
13
Паоло Скортино
ЦП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча Марсель - Сент-Этьен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
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