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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Лилль
Сент-Этьен - Лилль: обзор матча 21 августа 2021
Сент-Этьен
21.08.2021, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 1
Завершен
Лилль
85'
С. Соу
38'
Б. Йылмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Лилль
ГОЛ! 1:1!
С. Соу
Пас отдал
А. Норден
85'
Замена
Ж. Крассо
️️️️
В. Хазри
81'
81'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Т. Веа
81'
Замена
А. Гомес
️️️️
Д. Дэвид
Желтая карточка
В. Хазри
80'
Замена
Л. Гурна
️️️️
И. Нею
80'
78'
Желтая карточка
Шека
75'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Ж. Бамба
Замена
А. Аушиш
️️️️
Р. Амума
69'
Замена
М. Сабан
️️️️
Д. Буанга
69'
Замена
А. Норден
️️️️
З. Юссуф
58'
38'
ГОЛ! 0:1!
Б. Йылмаз
20'
Желтая карточка
Б. Йылмаз
19'
Желтая карточка
Т. Джало
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
45
Махди Камара
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Шека
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
19
Матис Сабан
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
4-1-2-1-2
42
Грин
97
Масон
2
Мукуди
15
Колоджейчак
4
Соу
91
Нею
45
Камара
28
Юссуф
99
Буанга
10
Хазри
17
Амума
4-2-1-3
13
Грбич
6
Фонте
4
Ботман
35
Джало
17
Рейнилду
8
Шека
21
Андре
19
Бамба
15
Дэвид
22
Веа
17
Йылмаз
91
Нею
29
Гурна
29
Гурна
91
Нею
99
Буанга
19
Сабан
19
Сабан
99
Буанга
17
Амума
24
Аушиш
24
Аушиш
17
Амума
28
Юссуф
70
Норден
70
Норден
28
Юссуф
10
Хазри
11
Крассо
11
Крассо
10
Хазри
22
Веа
97
Языджи
97
Языджи
22
Веа
15
Дэвид
7
Гомес
7
Гомес
15
Дэвид
19
Бамба
93
Иконе
93
Иконе
19
Бамба
Остались в запасе
Сент-Этьен
Лилль
23
Стефан Баич
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
Главный тренер
Клод Пюэль
1
Лео Жардим
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
Остались в запасе
1
Лео Жардим
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Клод Пюэль
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Сент-Этьен - Лилль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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