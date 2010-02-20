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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Сампдория
Интер - Сампдория: обзор матча 20 февраля 2010
Интер
20.02.2010, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 0
Завершен
Сампдория
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Сампдория
Замена
М. Падалино
️️️️
Ф. Семиоли
Замена
Т. Мотта
️️️️
У. Снейдер
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
А. Поли
Вторая желтая
Д. Паццини
Замена
Г. Пандев
️️️️
Д. Милито
Желтая карточка
С. Луккини
Замена
Д. Маннини
️️️️
С. Губерти
Желтая карточка
С. Это'О
Вторая желтая
И. Кордоба
Желтая карточка
Д. Паццини
Замена
Лусио
️️️️
С. Мунтари
Желтая карточка
И. Кордоба
Вторая желтая
В. Самуэль
Желтая карточка
В. Самуэль
Желтая карточка
Н. Поцци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
4
Салли Мунтари
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сампдория
30
Марко Сторари
ВР
3
Рето Циглер
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
17
Анджело Паломбо
(К)
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
9
Никола Поцци
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Лусио
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Сампдория
0
Маттео Гуардальбен
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
12
Стефан Щепович
ЦФ
4-1-2-1-2
20
Сезар
4
Дзанетти
6
Самуэль
2
Кордоба
13
Майкон
91
Камбьяссо
4
Мунтари
5
Станкович
10
Снейдер
22
Милито
9
Это'О
4-4-2
30
Сторари
6
Дзаури
17
Луккини
5
Гастальделло
3
Циглер
77
Семиоли
17
Паломбо
15
Поли
8
Губерти
11
Паццини
9
Поцци
4
Мунтари
2
Лусио
2
Лусио
4
Мунтари
10
Снейдер
8
Мотта
8
Мотта
10
Снейдер
22
Милито
21
Пандев
21
Пандев
22
Милито
8
Губерти
70
Маннини
70
Маннини
8
Губерти
15
Поли
12
Тиссоне
12
Тиссоне
15
Поли
77
Семиоли
4
Падалино
4
Падалино
77
Семиоли
Остались в запасе
Интер
Сампдория
0
Франческо Тольдо
ВР
21
Рене Крхин
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
0
Маттео Гуардальбен
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
21
Рене Крхин
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Остались в запасе
0
Маттео Гуардальбен
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Интер - Сампдория
3
2
1
3
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:40 (прямая)
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