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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Реймс
Ницца - Реймс: обзор матча 08 августа 2021
Ницца
08.08.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 0
Завершен
Реймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Реймс
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Ю. Аталь
89'
Замена
Х. Будауи
️️️️
Д. Клюйверт
79'
Замена
М. Бар
️️️️
А. Камара
79'
Замена
М. Лемина
️️️️
К. Тюрам
79'
71'
Замена
️️️️
Н. Мбюкю
Замена
К. Дольберг
️️️️
Л. Да Кунья
63'
60'
Замена
У. Экитике
️️️️
К. Сирхейс
52'
Желтая карточка
М. Кафаро
Желтая карточка
Ж. Тодибо
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Дан Ндой
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
20
Матье Кафаро
АП
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Реймс
30
Николас Пеннето
ВР
23
Йехван Диуф
ВР
7
Мусса Думбия
ЛВ
70
Алексис Флипс
ПВ
22
Уго Экитике
ЦФ
4-2-2-2
44
Бенитес
11
Камара
20
Тодибо
4
Данте
20
Аталь
13
Росарио
19
Тюрам
19
Клюйверт
14
Ндой
9
Гуири
7
Да Кунья
3-4-2-1
1
Райкович
4
Фас
5
Абдельхамид
55
Гравийон
25
Фоке
5
Манетси
7
Шавалерен
33
Конан
20
Кафаро
11
Мбюкю
14
Сирхейс
11
Камара
26
Бар
26
Бар
11
Камара
20
Аталь
3
Лотомба
3
Лотомба
20
Аталь
19
Тюрам
99
Лемина
99
Лемина
19
Тюрам
19
Клюйверт
6
Будауи
6
Будауи
19
Клюйверт
7
Да Кунья
9
Дольберг
9
Дольберг
7
Да Кунья
14
Сирхейс
22
Экитике
22
Экитике
14
Сирхейс
Остались в запасе
Ницца
Реймс
9
Мизьян Маолида
ЛВ
1
Марцин Булка
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
30
Николас Пеннето
ВР
23
Йехван Диуф
ВР
7
Мусса Думбия
ЛВ
70
Алексис Флипс
ПВ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
9
Мизьян Маолида
ЛВ
1
Марцин Булка
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
Остались в запасе
30
Николас Пеннето
ВР
23
Йехван Диуф
ВР
7
Мусса Думбия
ЛВ
70
Алексис Флипс
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Ницца - Реймс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
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