Введите ваш ник на сайте
Материалы

Монако - Нант

06.08.2021, Пятница, 22:00 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Трансляция: Матч ТВ Франция. Лига 1, 1 тур Монако - Нант
Франция. Лига 1 (2020/2021)
22 тур
31 января, воскресенье 23:00 Нант 1:2 Монако
3 тур
13 сентября, воскресенье 18:00 Монако 2:1 Нант
Франция. Лига 1 (2019/2020)
11 тур
25 октября, пятница 21:45 Нант 0:1 Монако
Франция. Лига 1 (2018/2019)
25 тур
16 февраля, суббота 22:00 Монако 1:0 Нант
1 тур
11 августа, суббота 18:00 Нант 1:3 Монако
Франция. Лига 1 (2017/2018)
32 тур
7 апреля, суббота 18:00 Монако 2:1 Нант
15 тур
29 ноября, среда 21:00 Нант 1:0 Монако
Франция. Лига 1 (2016/2017)
28 тур
5 марта, воскресенье 23:00 Монако 4:0 Нант
2 тур
20 августа, суббота 18:00 Нант 0:1 Монако
Франция. Лига 1 (2015/2016)
28 тур
28 февраля, воскресенье 16:00 Нант 0:0 Монако
14 тур
21 ноября, суббота 22:00 Монако 1:0 Нант
Франция. Лига 1 (2014/2015)
21 тур
17 января, суббота 22:00 Монако 1:0 Нант
3 тур
24 августа, воскресенье 23:00 Нант 0:1 Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
32 тур
6 апреля, воскресенье 23:00 Монако 3:1 Нант
14 тур
24 ноября, воскресенье 23:59 Нант 0:1 Монако
Франция. Лига 1 (2008/2009)
20 тур
10 января, суббота 23:00 Монако 1:2 Нант
2 тур
16 августа, суббота 21:00 Нант 1:1 Монако
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
...
  • Читайте нас: 