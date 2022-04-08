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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Боруссия Д
Штутгарт - Боруссия Д: обзор матча 08 апреля 2022
Штутгарт
08.04.2022, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия Д
12'
Ю. Брандт
71'
Ю. Брандт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Боруссия Д
Желтая карточка
А. Каразор
86'
82'
Желтая карточка
Д. Беллингем
Замена
Э. Томми
️️️️
О. Мармуш
79'
Замена
Р. Массимо
️️️️
К. Фюрих
78'
75'
Замена
М. Вольф
️️️️
Р. Геррейру
71'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Брандт
Пас отдал
М. Ройс
Замена
Т. Кулибали
️️️️
О. Мангала
62'
46'
Замена
Д. Загаду
️️️️
М. Хуммельс
Желтая карточка
О. Мангала
45'
+3
36'
Замена
А. Витсель
️️️️
М. Дауд
12'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Брандт
Пас отдал
Э. Холанд
6'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Д. Рейна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Орель Мангала
ОП
10
Крис Фюрих
АП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
18
Марко Ройс
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
27
Эрик Томми
ЛП
10
Танги Кулибали
ЛВ
6
Клинтон Мола
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
15
Роберто Массимо
ПП
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
19
Рейньер
АП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
3-4-1-2
21
Мюллер
15
Мавропанос
21
Ито
16
Каразор
3
Соса
3
Эндо
23
Мангала
15
Штенцель
10
Фюрих
22
Мармуш
8
Томаш
3-1-2-3-1
1
Кобель
15
Хуммельс
28
Аканджи
22
Геррейру
23
Джан
5
Беллингем
81
Дауд
18
Ройс
10
Рейна
9
Азар
9
Холанд
22
Мармуш
27
Томми
27
Томми
22
Мармуш
10
Фюрих
15
Массимо
15
Массимо
10
Фюрих
23
Мангала
10
Кулибали
10
Кулибали
23
Мангала
22
Геррейру
27
Вольф
27
Вольф
22
Геррейру
15
Хуммельс
23
Загаду
23
Загаду
15
Хуммельс
81
Дауд
28
Витсель
28
Витсель
81
Дауд
10
Рейна
8
Брандт
8
Брандт
10
Рейна
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия Д
1
Фабиан Бредлов
ВР
6
Клинтон Мола
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
19
Рейньер
АП
5
Марин Понграчич
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
6
Клинтон Мола
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
Остались в запасе
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
19
Рейньер
АП
5
Марин Понграчич
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Штутгарт - Боруссия Д
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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