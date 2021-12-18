Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гройтер Фюрт - Аугсбург
Гройтер Фюрт - Аугсбург: обзор матча 18 декабря 2021
Гройтер Фюрт
18.12.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Аугсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гройтер Фюрт - Аугсбург
Желтая карточка
Д. Абиама
90'
84'
Желтая карточка
Иаго
Замена
Д. Абиама
️️️️
Б. Хргота
82'
Желтая карточка
Й. Виллемс
77'
73'
Замена
Н. Саренрен-Баце
️️️️
Д. Калиджиури
Замена
Ж. Дудзяк
️️️️
Т. Тильман
71'
64'
Желтая карточка
Р. Оксфорд
59'
Замена
С. Кордова
️️️️
А. Зекири
59'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
А. Хан
46'
Замена
Р. Варгас
️️️️
М. Педерсен
38'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
13
Макс Кристиансен
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
7
Хавард Нильсен
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
22
Мадс Педерсен
ЛП
6
Никлас Дорш
ОП
10
Арне Майер
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПП
9
Анди Зекири
ЦФ
28
Андре Хан
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Гройтер Фюрт
25
Леон Шаффран
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
37
Юлиан Грин
ЦП
8
Нильс Зойферт
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
18
Диксон Абиама
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
30
Ян Моравек
ЦП
8
Дикени Салифу
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
3-1-3-3
30
Бурхерт
15
Виллемс
5
Бауэр
28
Мейерхофер
13
Грисбек
13
Кристиансен
11
Тильман
30
Зегуйн
18
Левелинг
10
Хргота
7
Нильсен
4-1-3-2
12
Гикевич
20
Гумни
39
Оксфорд
14
Гаувелеув
57
Иаго
6
Дорш
20
Калиджиури
10
Майер
22
Педерсен
28
Хан
9
Зекири
11
Тильман
28
Дудзяк
28
Дудзяк
11
Тильман
10
Хргота
18
Абиама
18
Абиама
10
Хргота
22
Педерсен
11
Варгас
11
Варгас
22
Педерсен
20
Калиджиури
37
Саренрен-Баце
37
Саренрен-Баце
20
Калиджиури
28
Хан
11
Грегоритч
11
Грегоритч
28
Хан
9
Зекири
16
Кордова
16
Кордова
9
Зекири
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Аугсбург
25
Леон Шаффран
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
37
Юлиан Грин
ЦП
8
Нильс Зойферт
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
8
Дикени Салифу
ЦП
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
25
Леон Шаффран
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
37
Юлиан Грин
ЦП
8
Нильс Зойферт
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
8
Дикени Салифу
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Гройтер Фюрт - Аугсбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
Новости команд
Все
Гройтер Фюрт
Аугсбург
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
2022.05.07 19:05
1
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
2022.04.23 18:36
Азмун забил дебютный гол за «Байер»
2022.04.23 17:32
4
Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
2022.03.19 19:28
3
Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1
2022.03.13 23:18
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+