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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Арминия
РБ Лейпциг - Арминия: обзор матча 18 декабря 2021
РБ Лейпциг
18.12.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Арминия
57'
Я. Серра
75'
М. Окугава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Арминия
90'
Желтая карточка
Ф. Кунце
90'
Замена
Н. де Медина
️️️️
Ф. Крюгер
Замена
Б. Бробби
️️️️
В. Орбан
87'
75'
ГОЛ! 0:2!
М. Окугава
Пас отдал
Ф. Крюгер
71'
Замена
Б. Ласм
️️️️
П. Виммер
70'
Красная карточка
Ф. Клоз
Замена
М. Симакан
️️️️
Н. Мукиэле
65'
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Кампль
65'
58'
Замена
Ф. Кунце
️️️️
С. Василиадис
58'
Замена
Ф. Клоз
️️️️
Я. Серра
57'
ГОЛ! 0:1!
Я. Серра
26'
Желтая карточка
А. Андраде
Замена
Т. Адамс
️️️️
Э. Форсберг
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Арминия
1
Стефанос Капино
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
18
Алессандро Шепф
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
13
Янни Серра
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Йоша Вос
АП
12
Уго Новоа
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Арминия
1
Арне Шульц
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
6
Фабиан Кунце
ОП
37
Владислав Черны
ЦП
9
Фабиан Клоз
ЦФ
11
Брайан Ласм
ЦФ
3-2-1-2-2
25
Гулачи
20
Мукиэле
4
Орбан
24
Гвардиол
17
Анхелиньо
39
Хенрикс
44
Кампль
10
Форсберг
8
Собослаи
19
Силва
28
Нкунку
4-3-1-2
1
Капино
27
Брюннер
4
Нильссон
16
Андраде
5
Пипер
18
Шепф
19
Василиадис
7
Окугава
8
Виммер
26
Крюгер
13
Серра
20
Мукиэле
3
Симакан
3
Симакан
20
Мукиэле
10
Форсберг
12
Адамс
12
Адамс
10
Форсберг
44
Кампль
21
Айдара
21
Айдара
44
Кампль
4
Орбан
9
Бробби
9
Бробби
4
Орбан
26
Крюгер
4
де Медина
4
де Медина
26
Крюгер
19
Василиадис
6
Кунце
6
Кунце
19
Василиадис
13
Серра
9
Клоз
9
Клоз
13
Серра
8
Виммер
11
Ласм
11
Ласм
8
Виммер
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Арминия
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
2
Соломон Бонна
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
20
Йоша Вос
АП
Главный тренер
Доменико Тедеско
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Арне Шульц
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
37
Владислав Черны
ЦП
Главный тренер
Франк Крамер
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
2
Соломон Бонна
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
20
Йоша Вос
АП
Остались в запасе
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Арне Шульц
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
37
Владислав Черны
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Франк Крамер
Статистика матча РБ Лейпциг - Арминия
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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