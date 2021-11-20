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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Штутгарт
Боруссия Д - Штутгарт: обзор матча 20 ноября 2021
Боруссия Д
20.11.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Штутгарт
56'
Д. Мален
85'
М. Ройс
63'
Р. Массимо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Штутгарт
Замена
А. Кнауфф
️️️️
Д. Мален
89'
87'
Замена
Х. Аль-Гаддиуи
️️️️
Т. Кулибали
ГОЛ! 2:1!
М. Ройс
85'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Ю. Брандт
75'
70'
Замена
Д. Дидави
️️️️
Ф. Ферстер
68'
Замена
Н. Нартей
️️️️
А. Каразор
Замена
Э. Джан
️️️️
Р. Геррейру
64'
63'
ГОЛ! 1:1!
Р. Массимо
Пас отдал
А. Каразор
ГОЛ! 1:0!
Д. Мален
Пас отдал
Р. Геррейру
56'
48'
Желтая карточка
В. Антон
36'
Желтая карточка
Т. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Джуд Беллингем
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Орель Мангала
ОП
10
Филипп Ферстер
АП
15
Роберто Массимо
ПП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Рейньер
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Клинтон Мола
ОП
28
Николас Нартей
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
40
Матео Климович
АП
19
Вахид Фагир
ЦФ
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
4-2-3-1
1
Кобель
22
Геррейру
28
Аканджи
15
Хуммельс
12
Менье
5
Беллингем
28
Витсель
9
Азар
18
Ройс
8
Брандт
14
Мален
3-4-1-2
21
Мюллер
15
Мавропанос
3
Антон
21
Ито
16
Каразор
3
Эндо
23
Мангала
3
Соса
15
Массимо
10
Ферстер
10
Кулибали
22
Геррейру
23
Джан
23
Джан
22
Геррейру
14
Мален
7
Кнауфф
7
Кнауфф
14
Мален
8
Брандт
27
Тиггес
27
Тиггес
8
Брандт
16
Каразор
28
Нартей
28
Нартей
16
Каразор
10
Ферстер
10
Дидави
10
Дидави
10
Ферстер
10
Кулибали
18
Аль-Гаддиуи
18
Аль-Гаддиуи
10
Кулибали
Остались в запасе
Боруссия Д
Штутгарт
1
Марвин Хитц
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Рейньер
АП
Главный тренер
Марко Розе
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Клинтон Мола
ОП
40
Матео Климович
АП
19
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Рейньер
АП
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Клинтон Мола
ОП
40
Матео Климович
АП
19
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Боруссия Д - Штутгарт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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