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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Арминия
Аугсбург - Арминия: обзор матча 17 октября 2021
Аугсбург
17.10.2021, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Арминия
19'
Р. Оксфорд
77'
Я. Барретт Лаурсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Арминия
89'
Замена
С. Капино
️️️️
Р. Хак
Желтая карточка
С. Кордова
86'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
А. Хан
86'
Замена
Н. Саренрен-Баце
️️️️
Д. Калиджиури
85'
Замена
Иаго
️️️️
М. Педерсен
78'
77'
ГОЛ! 1:1!
Я. Барретт Лаурсен
Желтая карточка
А. Хан
74'
Замена
Я. Моравек
️️️️
А. Зекири
67'
Замена
С. Кордова
️️️️
Р. Варгас
67'
64'
Замена
Ф. Клоз
️️️️
Я. Серра
Желтая карточка
Р. Варгас
50'
46'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
П. Виммер
46'
Замена
А. Шепф
️️️️
М. Окугава
27'
Желтая карточка
П. Виммер
ГОЛ! 1:0!
Р. Оксфорд
Пас отдал
Д. Калиджиури
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Арне Майер
ОП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
25
Робин Хак
ЛВ
6
Фабиан Кунце
ОП
24
Мануэль Претль
ОП
8
Патрик Виммер
ПВ
13
Янни Серра
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
57
Иаго
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Арминия
1
Стефанос Капино
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
18
Алессандро Шепф
ЦП
9
Фабиан Клоз
ЦФ
11
Брайан Ласм
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
4-2-3-1
12
Гикевич
22
Педерсен
14
Гаувелеув
39
Оксфорд
20
Гумни
5
Штробль
10
Майер
11
Варгас
20
Калиджиури
28
Хан
9
Зекири
4-2-1-2-1
1
Ортега
27
Брюннер
5
Пипер
4
Нильссон
7
Лаурсен
6
Кунце
24
Претль
7
Окугава
8
Виммер
25
Хак
13
Серра
22
Педерсен
57
Иаго
57
Иаго
22
Педерсен
9
Зекири
30
Моравек
30
Моравек
9
Зекири
20
Калиджиури
37
Саренрен-Баце
37
Саренрен-Баце
20
Калиджиури
11
Варгас
16
Кордова
16
Кордова
11
Варгас
28
Хан
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
28
Хан
8
Виммер
6
Фернандес
6
Фернандес
8
Виммер
7
Окугава
18
Шепф
18
Шепф
7
Окугава
25
Хак
1
Капино
1
Капино
25
Хак
13
Серра
9
Клоз
9
Клоз
13
Серра
Остались в запасе
Аугсбург
Арминия
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
11
Брайан Ласм
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Остались в запасе
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
11
Брайан Ласм
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Франк Крамер
Статистика матча Аугсбург - Арминия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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