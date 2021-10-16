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Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Штутгарт
Боруссия М - Штутгарт: обзор матча 16 октября 2021
Боруссия М
16.10.2021, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Штутгарт
43'
Й. Хофманн
15'
К. Мавропанос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Штутгарт
89'
Замена
Д. Дидави
️️️️
А. Каразор
88'
Желтая карточка
М. Кемпф
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
К. Коне
86'
Желтая карточка
К. Беннеттс
82'
Замена
К. Беннеттс
️️️️
Д. Скалли
81'
Желтая карточка
П. Херрманн
80'
74'
Замена
В. Фагир
️️️️
О. Мармуш
74'
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
Т. Кулибали
Замена
А. Плеа
️️️️
Л. Штиндль
66'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Л. Нец
66'
64'
Желтая карточка
К. Фюрих
Желтая карточка
К. Коне
63'
45'
+1
Желтая карточка
А. Каразор
ГОЛ! 1:1!
Й. Хофманн
43'
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Мавропанос
Пас отдал
О. Мармуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
17
Куадио Коне
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
28
Николас Нартей
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
8
Ласло Бенеш
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Штутгарт
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Клинтон Мола
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Филипп Ферстер
АП
40
Матео Климович
АП
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
19
Вахид Фагир
ЦФ
3-3-2-2
1
Зоммер
28
Гинтер
5
Байер
30
Эльведи
25
Нец
6
Закария
29
Скалли
13
Штиндль
7
Хофманн
17
Коне
7
Эмболо
3-3-1-2-1
1
Бредлов
15
Мавропанос
2
Кемпф
16
Каразор
21
Ито
3
Эндо
3
Соса
28
Нартей
10
Фюрих
10
Кулибали
22
Мармуш
29
Скалли
18
Беннеттс
18
Беннеттс
29
Скалли
17
Коне
10
Нойхаус
10
Нойхаус
17
Коне
25
Нец
7
Херрманн
7
Херрманн
25
Нец
13
Штиндль
14
Плеа
14
Плеа
13
Штиндль
16
Каразор
10
Дидави
10
Дидави
16
Каразор
10
Кулибали
10
Ферстер
10
Ферстер
10
Кулибали
22
Мармуш
19
Фагир
19
Фагир
22
Мармуш
Остались в запасе
Боруссия М
Штутгарт
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
17
Ханнес Вольф
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Клинтон Мола
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
40
Матео Климович
АП
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
17
Ханнес Вольф
АП
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Клинтон Мола
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
40
Матео Климович
АП
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Боруссия М - Штутгарт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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