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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Гройтер Фюрт
Кельн - Гройтер Фюрт: обзор матча 01 октября 2021
Кельн
01.10.2021, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Гройтер Фюрт
50'
С. Андерссон
55'
Э. Скири
89'
Э. Скири
7'
М. Мейерхофер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Гройтер Фюрт
ГОЛ! 3:1!
Э. Скири
Пас отдал
Л. Шауб
89'
Замена
Л. Шауб
️️️️
С. Андерссон
85'
Замена
С. Озкан
️️️️
Б. Шмитц
85'
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
А. Модест
78'
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Ф. Кайнц
78'
76'
Замена
Д. Абиама
️️️️
Х. Нильсен
70'
Замена
М. Кристиансен
️️️️
С. Грисбек
Желтая карточка
С. Андерссон
68'
Замена
Д. Любичич
️️️️
О. Дуда
68'
63'
Замена
С. Иттен
️️️️
Б. Хргота
63'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Т. Тильман
ГОЛ! 2:1!
Э. Скири
Пас отдал
Й. Хектор
55'
ГОЛ! 1:1!
С. Андерссон
Пас отдал
Б. Шмитц
50'
24'
Желтая карточка
С. Грисбек
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Мейерхофер
Пас отдал
Т. Тильман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
13
Марк Ут
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Гройтер Фюрт
33
Мариус Функ
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
21
Деян Любичич
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
7
Томаш Острак
АП
4
Тимо Хюберс
ЦФ
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
37
Юлиан Грин
ЦП
8
Нильс Зойферт
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
18
Диксон Абиама
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
4-1-2-3
1
Хорн
14
Хектор
22
Мере
5
Чикош
22
Шмитц
6
Скири
11
Кайнц
8
Дуда
20
Андерссон
27
Модест
13
Ут
4-1-2-1-2
33
Функ
28
Мейерхофер
5
Бауэр
24
Виргевер
15
Виллемс
13
Грисбек
30
Зегуйн
11
Тильман
28
Дудзяк
7
Нильсен
10
Хргота
11
Кайнц
19
Шиндлер
19
Шиндлер
11
Кайнц
27
Модест
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
27
Модест
8
Дуда
21
Любичич
21
Любичич
8
Дуда
22
Шмитц
6
Озкан
6
Озкан
22
Шмитц
20
Андерссон
21
Шауб
21
Шауб
20
Андерссон
13
Грисбек
13
Кристиансен
13
Кристиансен
13
Грисбек
7
Нильсен
18
Абиама
18
Абиама
7
Нильсен
11
Тильман
18
Левелинг
18
Левелинг
11
Тильман
10
Хргота
10
Иттен
10
Иттен
10
Хргота
Остались в запасе
Кельн
Гройтер Фюрт
1
Марвин Швабе
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
7
Томаш Острак
АП
4
Тимо Хюберс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
30
Саша Бурхерт
ВР
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
37
Юлиан Грин
ЦП
8
Нильс Зойферт
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
1
Марвин Швабе
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
7
Томаш Острак
АП
4
Тимо Хюберс
ЦФ
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
37
Юлиан Грин
ЦП
8
Нильс Зойферт
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Кельн - Гройтер Фюрт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
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